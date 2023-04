"PRIŠAO MI MATORI PERVERZNJAK I ŠAPNUO SAD ĆU DA TE SILUJEM" Milena Ćeranić otkrila nepoznate detalje saradnje sa Tropiko bendom

Pevačica Milena Ćeranić postala je poznata javnosti 2008. godine kada je bila deo muzičkog takmičenja ''Zvezde Granda'', ali i pre toga je nastupala i bila deo Tropiko benda.

- Ja njih mnogo volim, u jednom trenutku sam došla do toga da sam postala najtraženija anonimna pevačica, imala sam dobar angažman, bila sam ‘leteća’ – nisam imala svoj bend nego sam radila kako me ko pozove. Radilo se na Kopaoniku u jednom lokalu, zove me gazda i kaže mi da će Tropiko bend raditi i da ja dođem. Četiri dana u nedelji se radilo, dogovorimo se mi dva meseca unapred, tada oni nisu bili poznati - priča ona.

foto: Dragan Kadić

- Mi krenemo da radimo samo Kopaonik i oni mene pitaju da im budem pevačica, a dugo nisu imali pevačicu, muški bendovi nikad ne vole pevačicu pošto uvek prave haos. Ja pristanem da radim sa njima i to za manji angažman nego što sam imala kao samostalna pevačica, ali to iskustvo i prelepo vreme koje sam provela sa njima ne može ništa da zameni. Naučila sam šta je gospodska svirka, lepota u poslu, šta je davanje na sceni, na bini i kada sam izašla iz benda jako mi je bilo žao, ali sam odmah otišla u ‘Zvezde Granda’.“

Kako kaže, momci su zaista vodili računa o njoj.

- Bila sam zaštićena kao beli medved, niko nije mogao da mi priđe. Sećam se da je na jednoj svadbi bila anegdota gde sam htela čoveka da udavim, ne volim starije ljude koji mi se nabacuju, matori perveznjak. Ja se sklanjam sve vreme, on meni prilazi, vidim da je popio i u jednom trenutku on dođe i meni kaže ‘Sad ću da te silujem’, ja sam ga uhvatila za kravatu, to su stotinke u pitanju, ja sam ga uhvatila i rekla ‘Ako se ne skloniš od mene, sve ću ti počupati, mrš’, mislim da se on otreznio u sekundi - otkriva Milena i dodaje da se Sale zabrinuo za nju u tom momentu.

- U tom trenutku Saša je došao do mene i pitao šta je bilo, ja kažem ništa. Kada sam na poslu, imam moć da se odmah prešaltam na ozbiljno, ljudi nisu zaslužili da trpe moju nervozu, ja se bavim poslom zabavnog karaktera i ne treba da mračim ljude, ali ako me iznervira neko, odreagovaću. Zeznuto je kada se muškarci mešaju jer onda obično dođe do tuče - iskrena je pevačica.

