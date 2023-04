DŽEJLA SE ZALJUBILA I SAD SVE ŠOKIRALA VRELIM IZDANJEM: Nikad je dosad nismo videli ovako - DEKOLTE izbacila na izvol'te...

Džejla Ramović, pobednica Zvezda Granda, dosad uvek nosila elegantne, ali svedene odevne kombinacije koje su uvek zračile prefinjenošću i nikada nije igrala na kartu provokacije.

Ipak, Ramovićeva je na poslednjem nastupu napravila presedan, te se pojavila u uskoj haljini koja je stavljala akcenat kako na njene izvajane noge tako i na poprsje. Otkako se zaljubila i javno pokazala dečka, Džejla je dobila i na samopouzdanju i sigurnošću kada je njen izgled u pitanju.

"Iju, Džejla, jesi li to ti?", "Evo je, ponovo pokazuje da možeš imati i dekoltiranu haljinu, a ipak ostati gospođica", "Devojka je pre svega poznata po vrhunskom pevanju, a to što je prelepa je uvek samo bio dodatak, sad vidim i da je prezgodna, a to treba i pokazati", nizali su se komentari na Tviteru bez konca i kraja.

Podsetimo, nedavno je pevačica prvi put javno pokazala da ima dečka. Njeno srce je osvojio mladi klavijaturista Isak iz Sarajeva koji već neko vreme prati Džejlu na svim nastupima.

