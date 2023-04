ZABILA SAŠI POPOVIĆU NOŽ U LEĐA?! Viki Miljković isterala direktora Granda iz BIZNISA, evo zašto ga neće u blizini! ŠUT-KARTA

Odnos dugogodišnjih poslovnih saradnika i bliskih prijatelja Saše Popovića i Viki Miljković navodno je ozbiljno narušen, a njegova budućnost dovedena je u pitanje.

Kako prenosie mediji od izvora bliskog bivšem čelniku Grand produkcije, pevačica mu je zabila nož u leđa jer ga je izbacila iz posla u koji je trebalo da uđu zajedno.

- Violeta i njen suprug Dragan Tašković Taške su kupili plac u strogom centru Zemuna koji se prostire na 3.000 kvadratnih metara. Tu će podići luksuzni stambeni prostor, a biće i lokala - ispričao nam je dobro obavešteni izvor i dodao da to sve ne bi bio problem da u taj biznis nije trebalo da uđe sa Sašom Popovićem.

foto: Kurir Televizija

- Koliko znam, Viki i Saša su o tome dugo pregovarali. Osim što je on nju angažovao oko uređenja i opremanja zgrada koje on zida na Bežanijskoj kosi, želeo je da je uključi i u samu gradnju, pa joj je predložio partnerski odnos. Ono što je šokantno je da je ona na to pristala, a posle je odlučila da ga šutne i da mu uskrati „deo kolača“ - tvrdi izvor.

Kako je izvor još rekao, Violeta i Taške su za plac koji su kupili dali čitavo bogatstvo i to u kešu!

- Kada su videle projekat Miljkovićeve, banke su se utrkivale s ponudama kredita, ali je folkerka to odbila i istakla da ima novca da sve izgura sama - objasnio je izvor.

foto: Kurir televizija

Violeta Viki Miljković poslednjih godina slabije nastupa jer se u potpunosti posvetila biznisu sa nekretninama. Da li će mikrofon i definitivno da okači o klin, videćemo u narednom periodu.

- Posao s nekretninama fantastično nam je krenuo. Otvorili smo firmu i u Istanbulu, tu nam je kancelarija za dizajn. Tamo imamo dosta zaposlenih, tu su arhitekte i drugi stručnjaci koji se bave uređenjem. Imamo i ljude koji se bave prodajom nekretnina u Antaliji, Alanji i Bodrumu. Prodajemo nekretnine u Dubaiju i u ekskluzivnim delovima naše prestonice - izjavila je pevačica jednom prilikom, želeći da objasni odakle joj toliki novac.

kurir.rs/alo

