OVAKAV JE BIO ŽIVOT POKOJNOG SAŠE VIDIĆA! Malo ko zna ove detalje, a zbog BRITKOG JEZIKA je upadao u PROBLEME i SKANDALE

Saša Vidić bio je srpski dizajner koji je poznat i po tome da svoje mišljenje često iznosi bez dlake na jeziku i pažnju javnosti privlači svojim izjavama. Sarađuje s brojnim poznatim osobama iz Srbije, a kaže da više voli raditi s muškarcima jer su manje komplikovani.

Osnovu i srednju školu je završio u Pakracu.

Sašu jako zanima dizajn enterijera, ali kaže da se ne bi usudio baviti s tim jer je za to potrebna škola, a ima i puno ljudi koji to već rade pa im ne bi krao posao. Iako mnogi misle da je pun samopouzdanja, on je jednom prilikom otkrio da uopšte nijesamopouzdana osoba nego samo dobro krije svoju nesigurnost.

foto: Damir Dervišagić

Saša je na početku karijere važio za urbanog kreatora, ali potreba za novcem ga je uvukla u estradu. Mnogi su ga zbog toga kritikovali, ali on kaže da su jedino tu novci i da posljednjih deset godina sam bira klijente.

1997. godine je završio prvu kolekciju svog brenda „Broz“ i predstavio ju je u metro stanici „Vuk“, što je na tadašnjoj modnoj sceni izazvalo čuđenje jer su se revije organizovale uglavnom po hotelima.

Kasnije je počeo da radi kao kostimograf na RTS-u, a nakon toga je 14. godina radio u Zekstri. Jedno vreme je sarađivao i s Jelenom Karleušom, koja je nosila njegove modele za liniju „Broz“. Nazivao ju je najstilizovanijom ženom na sceni, a onda se počeo družiti s Cecom i odnos između njega i Jelene više nije bio dobar kao pre.

Za Sašu mnogi kažu da vređa ljude čiji izgled komentariše i da koristi neprimerene formulacije te smatraju da bi svoje mišljenje mogao reći i na drugačiji način. On kaže da ne postoji drugi način, da nikad ne razmišlja o tome da li je preterao i da samo kaže ono što ljudi misle, ali nemaju priliku da sami to kažu.

Od domaćih dizajnera ceni Draganu Ognjenović i Vericu Rakočević, koja radi već 30 godina. za Vericu kaže da je institucija mode i da su svi mala deca za nju.

foto: Damir Dervišagić

Saša ponekad sarađuje i sa Sekom Aleksić kojoj je, kako sam kaže, 2005. godine nakon hita „Crno i zlatno“ promenio imidž i od tada se druže. S njom je prošao kroz sve stilove i kaže da o Sekinom stilu, kao ni o Cecinom nema potrebe pričati.

Bio je i član žirija u „Pinkovim zvezdama“ i mnogi smatraju da je bio neočekivano blag prema takmičarima. On kaže da je bio onakav kakav je inače prema normalnim ljudima, a da je oštar prema „lažnim zvezdama“. Smatra da je ružno što neki ljudi koji se pojavljuju u muzičkim i drugim emisijama pljuju po takmičarima jer su se oni morali odreći ko zna čega kako bi se pojavili u takmičenju.

kurir.rs/alo/espreso