TUŽNA ŽIVOTNA PRIČA SAŠE VIDIĆA! Kreator umro dan pred GODIŠNJICU očeve smrti, a ovako je nekada pričao o bolu: "Ostao sam siroče"

Modni kreator i stilista Saša Vidić preminuo je danas u 52. godini, a pre tačno godinu dana sahranio je oca, 25. aprila 2022. godine.

Saši je prošlog proleća teško pala očeva smrt, o čemu su tada svedočile njegove potresne objave na društvenim mrežama. Saša je tada sa pratiocima podelio i intimno, emotivno pismo kojim se oprostio od oca.

- Poštovani oče, sad kada si umro vraćaju mi se sećanja na tebe i naše zajedničke uspomene. Sa pet godina si me naučio plivati i sa istih pet sam probao bevandu, sa tobom i pokojnom majkom sam bio po celom Jadranu, po najboljim hotelima. Sa nestrpljenjem sam čekao svaku Novu godinu jer si mi donosio najlepše i najveće poklone. Sedeo sam ti u krilu i učio si me da vozim auto, obožavao sam da me voziš na motoru, čak sam uspeo da zapalim članak na auspuh. Tvoj život je bio pretežak i puno toga si kao malo dete propatio zbog ratova, nemaštine, gladi i borbe za opstanak. Bio si dete siromašnih roditelja, mojoj majci ništa nisi mogao da pružiš osim ljubavi, a sve što ste stekli, stekli ste zajedno - pisalo je, između ostalog, u pismu, a Vidić je otkrio i da nisu bili u kontaktu godinu dana.

- Hvala ti na svemu. Zadnje godine nismo bili u kontaktu, što zbog mog nemara, što zbog obaveza i posla i jako mi je žao zbog toga. Doša sam osam dana pred tvoj odlazak na večnost, kad sam osetio da odlaziš. Plasio sam se susreta, a znao sam da ću uskoro ostati bez oca, kao i majke. Tvoje siroče Saša - pisalo je u pismu.

Kako je Saša svojevremeno pričao, otac mu je bio najveći oslonac, iako od poslednjih godina nisu bili u kontaktu.

