"OTIŠAO JE NA MOJ ROĐENDAN" Seka Aleksić očajna zbog smrti Saše Vidića: Zasmejavao me do suza i nervirao do srži...

Poznati srpski stilista i kreator Saša Vidić preminuo je danas u 52. godini u KBC "Bežanijska kosa" u Beograd, što je rastužilo mnoge estradne zvezde koje su sarađivale sa njim, a jedna od njih je bila i Seka Aleksić, koja je bila izrazito bliska sa modnim magom.

Pop zvezdu je ova vest jako rastužilo, te se shrkana od bola oglasila putem društvene mreže Instagram i oprostila od modnog dizajnera.

- Putuj prijatelju moj sa anđelima. Voli te drugarica beskrajno - napisala je Aleksićeva na Instagramu.

Seka ne krije koliko joj teško pada smrt Saše Vidića, a najviše ju je šokiralo da je umro na njen rođendan.

U šoku sam i zaista nemam reči kojima bih opisala koliku tugu osećam. Ova vest me je potpuno potresla. Otišao je na moj rođendan. Bio je hodajuća radost, čovek koji vas je mogao zasmejati do suza i iznervirati do srži. Bio je retko iskrena osoba, a iskrenost danas nije bila na ceni. Pamtiću njegovu duhovitost i kreativnost koju je pretkao u kreacije - rekla je Seka za "Blic".

Podsetimo, Saša Vidić je tokom dugogodišnje karijere sarađivao sa brojnim poznatim ličnostima sa javne scene - pevačima, glumcima, voditeljima, sportistima, političarima...

