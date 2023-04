JOVANA JEREMIĆ PREDVIDELA VIDIĆEVU SMRT! Voditeljka imala JAKU intuiciju, evo šta je predosetila

Jovana Jeremić imala je jaku intuiciju kada je život Saše Vidića u pitanju. Zbog toje je voditeljka kako kaže i odustala od tužbe protiv kreatora koji je danas preminuo.

foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija

- Pre svega moram da kažem da mi je kao čoveku žao što je Saša izgubio život i što više nije sa nama. Ja sa njim nisam imala problem, on je taj koji je mene bez potrebe vređao. Ono što je vrlo interesantno u celoj priči je to što sam ja intiutivno osetila da ne treba da ga tužim, iako sam najavila tužbu. Moja intuicija se graniči sa vidovitočšću. To što ja osećam za još neke ljude ali mnećemo o tome jer ako bih to iznela u javnost ljudi bi pomislili da nisam normalna, ali videćete ja samo osećam budućnost. Kada sam se srela sa advokatom Strahinjom Milovanovićem on mi je rekao ok danas ćemo pustuti tužbu, ja sam mu rekla ipak ne. Nećemo tužiti Vidića. Rekla sam mu on je sebi najveći teg u životu i ja mu nisam potrebna. Tako je i bilo. Želim još da kažem da je Saša bio jedan od mojih najčešćih gostiju u emisijima sa početka moje karijere i jako lepo smo sarađivali. Zato me je iznenadio kada je rekao onako ružne reči koje ja nisam zaslužila. Svakako neka počiva u miru, sa moje strane izjavljujem saučešće porodici ja sam mu oprostila - poručuje ona.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, rat između njih je počeo kada je keator je u intervjuu, na pitanje da li bi stilizovao voditeljku, rekao: "Ne, da li ste normalni? Kakvi, daleko bilo! Ona nema meru, ponašanje, kulturu... Ona jadna nema stila, što nije problem, ali je i luda, a to jeste problem - rekao je on i dodao:

foto: Damir Dervišagić

- Mi smo dobri godinama, ali džaba kad je poludela. Ima ona puno pljuvača, neću da budem u tom redu jer lako je pljuvati devojku koja zaista nema stila, šta je tu problem. Ne sviđa mi se to što nosi i kako se predstavlja - objasnio je on tada.

Lj.S.

00:25 Sceniranje