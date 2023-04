NJEGOV BRITKI JEZIK SEJAO JE STRAH NA ESTRADI: Ovako je pokojni Saša Vidić ŠURIO po svima, nije birao reči

Srpski kreator Saša Vidić preminuo je u 52. godini na Bežanijskoj kosi, a tokom svoje karijere sarađivao je sa mnogima sa estrade. Između ostalog sa Jelenom Karleušom, Svetlanom Cecom Ražnatović, Darom Bubamarom, s kojima je ulazio u sukobe. Bez dlake je govorio o njima, a sa većinom se i sudio zbog britkog jezika.

O Ceci Ražnatović

Njegov odnos sa Ražnatovićevom je uvek pobuđivao veliko interesovanje javnosti, pogotov pošto su posle 16 godina prekinuli saradnju.

- Ona mi je na bloku svuda, ne želim da je gledam, fuj, ali mi stalno negde iskače. Video sam neku jezivu kombinaciju nedavno sa nekom perikom, istog momenta mi se slošilo. Sve nedostatke koje smo prikrivali dok smo radili zajedno, ona sad izbacuje u prvi plan. One tanane nožice gura svuda, još obuje neke roze čizmice. Kao kancelarijska službenica iz debele provincije. Nju kao frizer da oblači. Kad sam ja vodio računa o njoj imala je stila, kosu, sad je grozno. Čak i ona mučena perika zasebno ne izgleda toliko loše, ali sve skupa je grozno, fuj i bljak. Ne kažu džabe, pobegao si iz sela, ali ono iz tebe neće nikad. Čim nije pod nadzorom profesionalca, selo izbija iz nje. Treba da se ponosi time, a ne kao ona je gospođa, ali na seljački način. Ne ide to, ne, ne. Kad joj vidim negde sliku, tri dana sreće nemam - govorio je Vidić.

O Viki Miljković

Kreator je brutalno govorio o pevačica Viki Miljković, Cecinoj kumi.

- Ima jedan jednosoban stan u Beogradu na vodi. Čujem da se priča da ima više stanova, koji vrede milione evra. To nije tačno. Njen brat ima jedan i ona ima jedan, i to je to. Problem je što tu ne može da kuva podvarak. Sve na njoj je fejk, fejk i fejk. Sve joj je lažno. Znam i ljude koji joj prodaju stvari. Sve je to sumnjivog porekla.

- Ne, jer se i dalje ne pere. Ja sam joj i rekao da ne mogu da radim s njom i da ne mogu da joj dajem stvari, već da samo može da ih kupi. Kad ona uzme neku moju haljinu, to je nemoguće izluftirati, to je neopisivi smrad. Ne pomaže posle ni hemijsko čišćenje. Ona se naljutila kad sam joj to rekao. Kad sam se vratio od nje, ja sam ceo smrdeo na podvarak. Njoj kuća smrdi na podvarak, ona isto, a ne koristi ni dezodorans. O čemu, bre, ženo ti više pričaš?

O Ani Nikolić

Ona je budala. Anino vreme je prošlo. Nije trebalo ni da dođe, ali je došlo. Ona ne zna da peva. Nikad nije ni znala, uvek je njen izgled bio u prvom planu, ali mi se čini da sada, ni toga nema.

O Dari Bubamari

- Ja neću da ulazim sa Darom u sukobe jer ću je vratiti na fabričko podešavanje i tamo gde je bila kao mala, u svinjac. Ona ne zna ni gde, ni koliko je šuplja, glupa, utripovana, nadmena, bezobrazna bez ikakvog pokrića. Pazi, ona našla da proziva ljude! Sestro na konto čega? Luda li si? Radojka, saberi se! Jelena kaže da je možda Laća obema prodao istu pesmu. Moguće da je to uradio u nekom, da kažemo nesvesnom stanju. Dara ga verovatno zvala, dala malo para, i on takav kakav je, dao joj pesmu. Meni je žao cele te priče i porodice. Tuga ozbiljna.

O Jovani Jeremić

Ona nema meru, ponašanje, kulturu... Ona jadna nema stila, što nije problem, ali je i luda, a to jeste problem. Mi smo dobri godinama, ali džaba kad je poludela. Ima ona puno pljuvača, neću da budem u tom redu jer lako je pljuvati devojku koja zaista nema stila, šta je tu problem. Ne sviđa mi se to što nosi i kako se predstavlja.

O Andreani Čekić

Kreator je zaratio i sa Čekićkom pre svega jer je držala stranu Svetlane Cece Ražnatović i branila je od njegovih napada.

- Dolazila mi je u atelje svako jutro, dramila i molila da bude jeftinije. Nebitna je ona, više ne postoji. Ona mene nije maltretirala dok smo radili, mogla je samo da smrdi više ili manje. Kaže da me je stavila u treću fioku? Da li ona ima tri fioke u mozgu? Nema ona to. Ona je jedna seljanka. Prosta. Šta ću ti ja, ženo, što su te držali zatvorenu u hladnom skladištu hipermarketa? Bila si toliko gadna da su te ostavili tamo čisto da te drže. Ajde, bre, ćuti i vrati se tamo odakle si potekla. Bedo - poručio joj je Saša.

- Nema njoj pomoći. Nema ništa. Ona je lice operisala, udala se, a onda ju je muž bacio u đubre i idemo dalje. Zašto Andreana više ne nosi perike u Dubaiju? Mnoge velike zvezde su oporavile svoju kosu i više ne moraju da nose perike - Lepa Brena, Ceca i Lepa Lukić... Andreana mora i dalje jer je gadna i jer nosi perike iz porno-šopa. Svaka budala sada uživa u Dubaiju. Ona nema para da bude svaki dan u nekom ekstraskupom hotelu - završio je Vidić.

Kreator je rekao i da Čekićki pomoći nema.

O Jeleni Kareluši

- Slažem se sa Jelenom da bi svaki stanovnik ove planete pre gledanja i slušanja njene muzike morao da konzumira određene opijate. Da bih takvu ženu doživeo kao modnu ikonu, moram dobro da budem opijen, pa onima koji nju tako doživljavaju preporučujem LSD (teške droge) - odgovio je Vidić u svom stilu, i tada objasnii koliko ga je pogodilo to što ga je Karleuša nazvala narkomanom. Njih dvoje su ipak zakopali ratne sekire i poslednje vreme su podržavali jedno drugo.

foto: Stefan Stojanović

Saša Vidić je veoma cenio Severinu Vučković i Jelenu Rozgu, a u srpskoj javnoj sceni hvalio je Natašu Bekvalac.

- Nataša Bekvalac je simpatična, ali je kratka, a i ne peva baš kao Seve i Rozga. Marija Šerifović super peva, ali nije riba. Ne znam da li je Emina iz Srbije, ona je bila baš gadna, a sad je lepa. Top se sredila. Zapravo, ona žena peva bezveze, ali dobro. Jovana Nikolić je jako lepa i peva super. Eto, ipak i ovde može da se nakupi nešto. Lepa je i ona Katarina Grujić, super je mačka, deluje kao rasna Italijanka.

