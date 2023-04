"SAŠA POPOVIĆ NIJE HTEO DA ME ZAPOSLI JER SAM BILA DEBELA!" Dragana Katić: Došla sam kod njega u miniću, a on je OSTAO U ŠOKU

Voditeljka Dragana Katić izjavila je jednom prilikom za medije da Saša Popović nije hteo da je zaposli, još u vreme kada je prelazila na Grand, zato što se mnogo nagojila od porođaja.

Međutim, ona je u svom gostovanju kod Ivana Gajića kako je situacija zapravo izgledala.

Voditeljka je pojasnila da je tokom trudnoće prvi put u životu jela bez svih ograničenja kao da nosi desetorke, što je dovelo do toga da nakon porođaja ima blizu 110 kilograma.

- Ja sam otišla na porođaj i imala sam blizu 110 kilograma. Nema veze što su bila 2 deteta, iako su svi vikali da je to zbog toga. Ja sam jela prvi put u životu bez svih ograničenja kao da nosim desetorke. Po gradu se tada pričalo kako sam se ugojila u trudnoći i kakva sam bila posle porođaja - započela je voditeljka u svom gostovanju u emisiji Puls Srbije.

Ipak, voditeljka je za samo šest meseci uspela da smrša i skinula je sve viškove kilograma. Kada se pojavila kod Popovića u kancelariji, on je bio iznenađen i rekao joj je da su novinari lagali jer je Katić izgledala sasvim drugačije.

- Te 1998. godine kada su se moja deca rodila, trebao je da se pokrene Grand šou. Zvali su me novinari, Zoran Kuzmanović Munja i pokojna Zorica Konić i fotografi TV Novosti su rekli Saša uzmi Draganu. Saša je tada rekao da bi me uzeo drage volje, ali da misli da je mnogo debela i da ne može da se slika. Rekli su mu ne nije, videli smo je. On je tu nastavio da mu je rekao ovaj, pa onaj. Međutim, ja sam tu stvarno za 6 meseci uspela sve te kilograma viška da skinem. Čak sam se i kladila i dobila opkladu - rekla je voditeljka i dodala:

- Saša poverovao Zorici i Munji zato što su oni bili jako dobri sa njim i smatrao je da je ne moguće da lažu. Onda sam ja došla kod njega, a bila sam u grilonkama i miniću. Kada me je video rekao je: "Jao Draganče, ala lažu! Sve si skinula." Ali zaista je bio problem. Sto deset kila, deca jesu izašla ali je ostalo preko 20 kilograma viška.

