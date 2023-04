"KUPUJEM PARCELU NA GROBLJU ZA TRI OSOBE" Saša Popović doneo šok odluku za rođendan, a evo zašto mu je ovo NAJTUŽNIJI DAN

Saša Popović danas proslavlja 69. rođendan, a sve je iznenadio izjavom.

Saša je pred snimanje "Zvezda Granda" otkrio novinarima da li se sprema za rođendansko veselje, međutim iznenadio je izjavom da planira da kupi parcelu na groblju.

- Ne proslavljam, pošto pedesete više ne proslavljam. Poslednji koji sam slavio je bio kada sam imao 50 godina. Sad mi je ovo najtužniji dan, jer sam svake godine 24. aprila godinu dana stariji i bliži sam jednom placu koji ću sad kupiti za tri osobe - rekao je Saša Popović, a novinar ga je upitao zašto tako razmišlja i zašto ne očekuje da će doživeti 100 godina:

- Teško, taj ko doživi 100-tu nije radio u Grandu i nije radio sa pevačima. Nije bilo lako - rekao je Saša Popović za "Grand".

Podsetimo, bivši direktor "Granda", Saša Popović, otkrio je neadvno da je najviše mrzeo harmoniku koja mu je na kraju kroz muzičku industriju donela milione.

- U 10 godini me je otac upisao u muzičku školu, bio sam 4. razred i mrzeo sam to iz dna duše! Ako sam šta mrzeo i nisam voleo u životu, to je bila harmonika - priznao je Saša koji je zahvaljujući tom instrumentu zaradio milione.

