Travellandova Last minute ponuda: Hurgada u Maju od 479€

U toku su prolećna putovanja i obilazak evropskih metropola. Međutim, za mnoge putnike namernike Maj mesec je savršeno vreme za letovanje, a kao idealnu destinaciju za kupanje i sunčanje biraju Egipat.

Zahvaljujući izuzetno suvoj i toploj klimi, sezona kupanja u Egiptu poprilično je duga. Crveno more je jedno od najtoplijih na svetu, a preporučena sezona kupanja se odnosi na period od marta do novembra. Iako je u Srbiji proleće, u Hurgadi je prijatno leto. Ali ne prepuštajte se suncu bez kreme za sunčanje, bilo da je zimski ili letnji period, jer je zaštita zaista neophodna. Mnogi polasci su već rasprodati, ali se može naći slobodno mesto u all inclusive hotelima za polaske početkom maja: 02.05; 03.05; 05.05. U pitanju su aranžmani agencije “Travelland” na 6, 9 i 10 noćenja. Najniža cena paket aranžmana sa polaskom od 02.05. je 479 evra po osobi (6 noći, all inclusive hotelska usluga i usluga avio prevoznika Air Cairo). Za 10 noći u Hurgadi od 03.05. i 05.05. treba izdvojiti 565 evra za aranžman.

Ništa veća cena nije ni kada je reč o avio prevozniku Air Serbia čiji su polasci zakazani za: 07.05; 14.05; 21.05. i 28.05. Agencija “Travelland” je organizovala aranžmane na 7 noćenja, a hotele koje toplo preporučuje iz svoje široke ponude su:

Elysees Dream Beach 4* / Al – Hotel ima odličnu lokaciju, ali i najpovoljniju ponudu. Nalazi se u srcu Hurgade i na par minuta hoda od početka šetališta Memše. Privatnu peščanu plažu "Dream Beach" pronaći ćete sa druge strane ulice. Ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu su besplatni za goste hotela. Pored hotela se nalaze restoran „Bulls" i kafe-bar "London Bridge". Na samo par minuta vožnje je od najpoznatijeg noćnog kluba Little Budha na Memši kao i Sakale (novog centra sa velikim brojem radnji, kafića i restorana).,. (cena za 6 i 7 noći od 479 evra; za 10 noći od 565 evra)

foto: Promo

Sea Gull 4* / AL – Najprodavaniji hotel poslednje 2 godine. Preporučujemo ga porodicama sa decom zbog sadržaja kao i onima koji žele da budu u centru Sakale i osete pravi duh Hurgade. Preporuka za sve tipove gostiju. Nalazi se u centru Hurgade, Sakali, na obali mora. Udaljen je oko 10 km od aerodroma u Hurgadi (oko 10 min vožnje) i 25 km od El Goune. Na par minuta hoda je udaljen od nove Marinei Sherry ulice, koja je preuređena u pešačku zonu. (cena za 6 i 7 noći od 529 evra; cena za 10 noći od 650 evra;)

Swiss Inn Ressort 5*/ AI - Hotel se nalazi se na kraju šetališta Memše i poznat je po jednoj od najlepših plaža na Memši. Sastoji se iz glavne zgrade koja se nalazi na plaži i bungalova koji se nalaze na drugoj liniji preko ulice koje su kompletno renovirane. Usluga All Inclusive 24 sata kao i guest relation na srpskom jeziku. Peporuka za sve tipove gostiju kao i porodice sa decom, one koji žele pasivan ili aktivan odmor. (cena za 7 noći od 655 evra)

foto: Promo

Mercure hotel 4* / AL - Jednu od najlepših plaža u Hurgadi ima upravo ovaj hotel. Preporuka je za sve tipove gostiju naročito porodicama sa decom manjeg uzrasta. Nalazi na samoj plaži u južnom delu Hurgade, oblasti Magawish. Udaljen je oko 8 km od aerodroma u Hurgadi (oko 10 min vožnje), oko 10 km severno od Sakale, a od Grand akvarijuma oko 700 m južno. (cena za 7 noći od 585 evra)

Caribbean World 5* / AL – U ovom hotelu besplatan je smeštaj za dvoje dece u periodu boravka od 01.05. do 30.06. Poznat je po jednoj od najlepših peščanih plaža u regiji Crvenog mora dugačkom oko 1 km i odličnom animacionom programu, tako da je idealan izbor za sve tipove gostiju i porodice sa decom. (cena za 7 noći od 630 evra)

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

