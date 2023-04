SVE PREVARILA I OBMANULA! Sanja Stanković se LAŽNO UDALA, sad se ovako pere za sve pare

Sanja Stanković napravila je priznala da njeno venčanje koje je izazvalo pravu buru u medijima nije bilo pravo.

Naime, Sanja je u emisiji "Ne gledam ti ja to" priznala da se ona zapravo nije udala, već je samo radila reklamu.

- Svi ljudi koji su bili tamo su njene zvanice, ja sam pozvala neke svoje prijatelje i da napravimo gižvu. Ja sam njihovo zaštitno lice, to sam zaboravila da kažem. Moje moj lik će biti na njihovoj hacijendi. Poenta je bila da se slikamo i pravimo promo materijal za stranicu. Taj prostor će da se koristi za proslavu i venčanja. Gostima se svidelo, mi smo snimali, ja sam delila na svom instagramu, popila sam više i izgubila pojam da će to drugačije da izgleda. Mladoženja je od vlasnikove devojke sin, sve je ostalo u porodici. Nije mi bila namera da bilo koga prevarim. Meni je bio cilj da njima pomognem u otvaranju. Najveći problem je ispao kad me je majka pozvala i sve mi je po spisku, od prvog do poslednjeg kolena. Zvala je rodbina: "Kako vas nije sramota da nas ne zovete na svadbu?". Majke je dobila nervni slom. Moje prijateljice, Jelena Batos je počela da plače, a onda mi je poslala komentare. Malo sam bila svesnija šta sam napravila i šta sam učinila, ali lepo smo se proveli - rekla je Sanja.

- Ali to nije zbog gledalaca, nego da bih se slikala za stranicu i njima da pomognem u svemu. Htela bih da se zahvalim i da se izvinim ljudima ako sam ih uvredila i slagala. Dobila sam lepe čestitke i komentare, nema šta mi nisu želeli. Hteli su čak i koverte da šalju. Nisam mogla da sačekam, jer mi neko želi sve najbolje, a ja se nisam udala. Mama je vrištala na telefon, od prvog do poslednjeg kolena, nema šta mi nije rekla - govorila je voditeljka.

