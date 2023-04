SEKA ALEKSIĆ OTKRILA ŠTA JE PRETHODILO SMRTI SAŠE VIDIĆA: Čuli su se 7 dana pre tragedije, evo šta joj je OBEĆAO

Seka Aleksić, koja je dobitnica Estradno-muzičke nagrade Srbijela, nakon što joj je uručeno priznanje govorila je i o drugim temama, naročito onoj koja ju je duboko pogodila proteklih dana - iznenadna smrt Saše Vidića.

Kako je na njen 42. rođendan upravo preminuo i modni kreator, ona je sada detaljnije ispričala kako se osećala kada je čula za tragediju, te kada su se poslednji put čuli.

- To je bio šok za mene, teško mi je zbog toga. S njim sam se čula pre sedam dana. Planirali smo da pravimo neke stajlinge vezano za mene. Iznenada se to desilo, javio se u bolnicu sa tegobama - ispričala je Seka.

- U kontaktu sam sa njegovim najbližim članom porodice, to je njegov rođak iz Beograda. Pamtiću ga po njegovom veselom duhu - rekla je ona, pa se osvrnula na Sašine brojne prozivke javnih ličnosti.

- On je i mene prozivao, ali ja sam mu praštala. On mi nešto kaže o tome, a ja mu odbrusim: "Mače, pusti me toga, idemo da pijemo kafu, da se družimo" i ko može da kaže: "Neću". Bio je dobar čovek, ali izgleda neshvaćen - smatra Seka, koja je pre dva dana objavila poruku kolegama povodom smrti kreatora.

