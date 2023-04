"ZVEZDAN I JA SMO IMALI DOGOVOR!" Anđela otkrila tajni plan sa Slavnićem pre nego što je smuvao Maju! SVE PRIZNALA

Anđela Đuričić je u Rajskom vrtu razgovarala sa Drvetom mudrosti o svom odnosu sa Zvezdanom Slavnićem.

- Moje Drvence, ja ne znam ni kako se osećam. Čas sam dobro, čas loše, čas plačem. Danas sam ustala rano, a meni su se u tri dana desile dve velike stvari, a to me je baš spucalo. Mogu i tri da navedem. Prva je što nisam dobila ćestitke od porodice i prijatelja, to me je jako povredilo. Ja sam pogrešila jer sam se zaljubila u zauzetog čoveka. I drugarice su me razočarale, to je mene mnogo povredilo, a onda sve to i kreće. Zvezdan je stao uz mene kao muškarac, podržao me je, čak i čika Moka i teta Slavnica, bez obzira na moj odnos sa njim, a vidimo da su oni ozbiljni ljudi, a značilo mi je što je bio uz mene,a onda samo 48 sati nakon toga on je imao performas sa Majom, a ja nisam mogla da se smirim taj dan, mora mene neko da razume. On se vadi na njegov slom zbog Ane, a on na milimetar od Maje. Meni tada nije bilo dobro, svađali smo se, ali smo sklopili dogovor da se smirimo dva dana, nismo zvanično raskinuli. Meni đavo nije dao mira, ja sam spavala u pabu, probudila se oko 9 i odem do izolacije i vidim njih dvoje zagrljene i on meni kaže: "Pa šta?". Ja ne znam kako sam se kontrolisala taj dan. Meni to ne bi bio problem da je to uradilo sa Šarmen, sa normalnom devojkom, a ne sa Majom koja uvek rastura veze i brakove, ona ima potrebu da to uradi. Maja je fejk, a kod mene je iskreno, njoj je on rijaliti priča. Povredilo me je osoba sa kojom je to uradio. On je meni rekao onda kada je zatekla mene i njega u njenom krevetu, da je ona osoba za drndanje, a ako se ona zaljubi biće svega. Ja nisam agresivna, ali sam imala potrebu da ga udarim gde ga najviše boli, u ono u šta me je prevario. Mnogo me je zabolelo, jer nikada nisam očekivala da ću od njega dobiti šamar. To je momenat mog razočarenja. U kući neću da objašnjavam zašto se nikad neću pomiriti sa njim. Ja sam već rekla jednom prilikom kada bi mi rođeni otac to uradio kako bih ja reagovala, a ne dečko. Ja sam tada dobila šamar relanosti. Ne mogu u kući otvoreno o tome da pričam, a znam da gledaoci znaju za te situacije, oni u kući ne znaju i ne dam da znaju. Jedva čekaju da ga napadnu i da mu kažu da je nasilnik, a ja to ne želim. Rešila sam da završim to, jer ta veza nije bila za mene iako sam se ja borila za njega. Sad smo dokazali da je karma ku*ka, što sam ja uradila, uradilo se meni. To je njegov izbor - rekla je Anđela.

Žao mi je što nisam primetila da me ne voli, ja sam bila i zaljubljena i volim ga, ali on mene nije voleo, a tebalo je to da mi kaže. Žao mi je što smo toliko sebe dali, a sve što smo planirali, on je mene hteo da veri za novu godinu, i ja sam bila ozbiljna u svemu. On je mene na pretresu ponizio i onda je rekao da nije sa mnom jer ne znam da vodim ljubav, to mi je bila užasna izjava, to me je povredilo. Ja nikada nisam čula to da kaže neko. To nije afekat, to je istina, jer je znao da sam ja neiskusna. Nisam mogla da verujem da je on u stanju tako nešto da kaže - rekla je Anđela.

- Da li misliš da je tvoje ponašanje pomoglo njemu da te ostavi? - upitalo je Drvo. Ja sam dala sebe, trudila sam se, a jesam tu noć napravila scenu, ali normalno je da napravim jer je uradio onon sa Majom to veče. On je flertovao sa njom. Jeste moje ponašanje krivo, ali sam bila u pravu. Ja sam verovala u to, on je prvi muškarac kojeg sam volela i krivo mi je što taj trud nije uspeo - rekala je Anđela.

- Misliš da on nema osećanja prema tebi? - upitalo je Drvo.

- Ne mislim, mislim da ima poštovanje, draga sam mu kao osoba, nema on emocije. Rekla sam mu da nije muškarac, ali nisam to trebala da mu kažem. Meni bude teže posle toga. Ja sam se skroz izgubila i trebala mi je podrška roditelja. Nadam se da će mi za slavu stići čestitka. Kada mi je loše, loše mi je, ali nadam se da ću biti u boljem stanju tada, ali ako ne stigne, idem dalje, šta ću - dodala je Anđela.

- Htela bih jednu pesmu, odaću ti tajnu. Bila sam okrenuta leđima Zvezdanu, ali sam periferno gledala i videla da on gleda u mene, to i nije neka tajna, ali eto - dodala je Anđela i tražila pesmu od Drveta.

