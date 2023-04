"MESECIMA JE BIO ČIST, NIJE UZIMAO NARKOTIKE!" Rođaka Saše Vidića otkriva nove DETALJE SMRTI: Organizam mu je već bio UNIŠTEN!

Saša Vidić biće sahranjen u četvrtak na beogradskom Novom groblju. Iznenadna smrt modnog kreatora i stiliste odjeknula je širom regiona, a sve je šokirao podatak da je poslednje dane života proveo ozbiljno bolestan i sam, u lošoj materijalnoj situaciji, zaboravljen od svih i sa samo dve stolice u stanu u kom je živeo na Novom Beogradu.

foto: Damir Dervišagić

Iako su Sašini roditelji preminuli, a ni on sam u medijima nije pominjao druge članove svoje porodice, u jednim dnevnim novinama se dan uoči sahrane pojavila i čitulja za pokojnog Vidića. Od njega su se poslednji put oprostili članovi najjuže porodice: tetka Dragica, brat Igor i sestre Aleksandra i Maja.

Upravo s jednom od rođaka naša redakcija je stupila u kontakt uoči Sašinog pogreba, pa smo popričali s njom. Ipak, iz poštovanja prema pokojnom rođaku ova članica porodice je insistirala na anonimnosti. - Saša je bio vrlo specifična osoba. Nekako je s godinama navikao na samoću i nije održavao kontakt s nama, koji smo mu bili najbliži rod. Mi smo sve informacije o njemu saznavali iz medija, ja sam se s njim povremeno čula. On čak ni sa svojim ocem Petrom, koji je preminuo prošle godine, nije razgovarao. Nisu bili u svađi, nego su se jednostavno udaljili. Najviše zbog posla i drugih obaveza. Voleo ga je, ali je to pokazivao na sebi svojstven način. I sve ove poznate ličnosti o kojima je negativno pričao i komentarisao ih u javnosti on nije mrzeo. To je bio njegov humor, ali mnogi su to pogrešno tumačili - ispričala nam je rođaka, a zatim nam je otkrio i da li su oni znali da je bolestan i da je u lošoj materijalnoj situaciji:

foto: Printscreen

- Nikada nije hteo da priča o svom zdravlju, niti nam je tražio pomoć. Da nam se obratio, sigurno bismo mu pomogli. Najčešće se čuo s jednim našim rođakom, ali se ni njemu nije u poslednje vreme javljao. Od nas nije imao bliže. Nikada nam nije tražio novac, niti bilo šta. Previše je bio ponosan za tako nešto. Kao i svi, viđali smo po medijima i čitali da mu je bilo loše, ali mi tu nismo mogli ništa. Čuli smo od jednog njegovog poznanika da je poslednjih meseci bio čist i da se žalio na česte vrtoglavice. Ipak, organizam mu je očito bio uništen i to je dovelo do tragičnog kraja. Lekare i bolnice nikad nije voleo i zaobilazio ih je u širokom luku. Da je ranije potražio pomoć i dobio adekvatnu terapiju, možda ne bi došlo do svega ovoga. Ali sada je kasno da se priča o tome - završava naša sagovornica.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Inače, na Vidićevu smrt se osvrnula i njegova drugarica i saradnica Seka Aleksić.

- Kada sam čula da je Saša preminuo, to je bio šok za mene. Pre jedno sedam do 10 dana sam se čula s njim. Planirali smo da uradimo neke stajlinge za mene. Osećam se teško. Iznenada se to desilo. U kontaktu sam s njegovim najbližim članom porodice, to mu je rođak, koji je u Beogradu. Stresno je i teško je. Skoro je bio pa sam. Pamtiću ga po veselom duhu. Prozivao je sve, pa i mene, ja sam mu uvek opraštala. Ja njega volim. Bio je na mojoj promociji, posle toga smo se viđali i čuli. Bio je dobar čovek, ali neshvaćen za ovo vreme - istakla je Seka za medije.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/E.K.

