"NE KMEČI VIŠE" Osman Karić očitao lekciju Anđeli: Da li misliš da si pokazala svoje FETIŠE koje ne bi trebalo? Đuričićka VAN SEBE

Osman Karić i Marko Janjušević Janjuš ugostili su u emisiji i Anđelu Đuričić koja je pričala o sukobu sa Zoricom Marković a onda i o svojoj porodici.

foto: Printscreen

- Greške si pravila na roditelje zaboravila zaljubla si se u ljubavi pogoubila Oca i majku si razočarala ,njihovo poverenje si izgubila. Roditelji će ti preko svega preći, ali biće kritike i neće biti lepih reči. slušaj Miću i više ne kmeči - glasila je Osmanova pesmica, a onda je rekao Anđeli da sa svima podeli šta je danas pričakla kod Drveta.

foto: Printscreen/Premijera

- Rima mi se svidela, sve je u skladu sa postupcima. Ne ljutim se, ako nemam loše postupke neće biti ni potrebe za rimama. Ne znam odakle da počnem i šta da kažem - rekla je ona.

Da li si se iskreno pokajala što se tiče Zorice? - upitao je Osman Karić.

- Da, ispala je kolateralne šteta cele situacije. Juče sam rekla da želim da spustim loptu. Što se mene i Zorica tiče Zvezdan nije uzrok, ona me ne voli i nije me gotivila. Vređala me je bez razloga, nije ni ona zaslužila uvrede od mene, bile su moje uvrede gore - nastvila je ona.

foto: Printscreen/Pink

- Rekla je da će te tužiti - rekao je Janjuš.

- Odlično. Ona je Milicu polivalal i pljuvala, šta ti roditelji trebali da rade? Ona mene da tuži, toliko o velikoj gospođi. Ne bih volela da bilo ko zbog mene ima zdravstvenih problema. Ja kad uđem u crveno niko mi živ ništa ne može, ovakva nikad nisam bila. Nije mi najbolja situacija da bi me neko nagazio, a znam da to neko radi namerno - govorila je Đuričićeva.

- Ja mislim da je to tvoj karakter - dodao je Osman.

- Jeste, ali nikog ne diram prva - poručila je Anđela.

- Najviše me je zabolelo što nisam dobila čestitku od roditelja i prijatelja - nastavila je Anđela.

- Samo ću da te podsetim, prijaljica ti je popadija da li misliš da svojim ponašanjem su se devojke pomerile od tebe? Da li si grešila u s*ksu i svemu što si radila? Da li misliš da si pokazivala svoje fetiše koje ne bi trebalo? - pitao je Karić.

- Ja sam se samo prepustila tome što me ja zadesilo. Meni je 6. maja slava, verujem da moji neće ništa da organizuju. Ja sam to jutro u toj raspravi dobila šamar realnost kakva je naša veza zapravo i šta mogu da očekujem u daljem nastavku veze, ja sam to tao doživela - pričala je Anđela.

- Najbolje poznaješ roditelje, kad te vide u onom ludilu šta oni tad rade? - pitao je Janjuš.

- Ne znam, ne želim da mislim - rekla je ona.

- O čemu razmišljaš kad legneš ispod jorgana i zašto imaš tikove na svakih pola minuta? - upitao je bivši košarkaš.

- Ivan mi je rekao da je to primetio, ne znam. Ja sam to sad osetila dok nisam spavala, krenem da se trzam, ali ne mogu da se probudim. To je neka podsvest, ne znam o čemu razmišljam. Moja razmišljanja su razna, negativna. Ja mislim da sam digla glavu i teme me ne zanima. Rekla sam šta imam sa njim, previše, a ništa nisam rekla - govorila je Anđela.

- Smetalo ti je tih pet metara kreveta, a kad si bila srećna pored Zvezdana i kad je Ana ušla nisi razmišljala. Da li si samoživa? - upitao je Osman.

- Jesam, to je dokazano. Meni to smeta i rekla sam njemu direktno. To jeste neralno, ali ko je znao da će ovo da me zadesi, ni on, ni Ana, ni Maja - odogovrila je Anđela.

Kurir.rs / Pink.rs

Bonus video:

03:42 FATALNO IZDANJE SEKE ALEKSIĆ: Utegnula se u usku haljinu i IZBACILA DEKOLTE NA IZVOLTE! Pevačica nikada IZAZOVNIJA