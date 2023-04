NAKON VRELE AKCIJE SA ZVEKIJEM, MAJA SE PRISETILA TAKIJA! Namešta izgužvanu postelju, smeje se i zamišlja tatinu REAKCIJU!

Maja Marinković nakon vrele akcije sa Zvezdanom Slavnićem prvo čega se setila bio je njen otac Taki Marinković, pa se pitala šta bi joj rekao za trenutnu situaciju.

foto: Printscreen

- Nečuveno, pod hitno da prestanu ovako da se ponašaju. Ja sam to radio, mladost ludost, ali ovo video nisam - govorila je Maja imitirajući Takija.

foto: Printscreen

Podsetimo, Taki je skoro prokomentarisao ćerkinu novu ljubav za domaće medije:

- Meni se ne dopada kako se Zvezdan tamo ophodi prema curama. Plašim se jer sada dolazi lepo vreme, pa kad Maja počne da iznosi kupaće kostime, neće biti dobro. Maja sve vreme kaže da će da se druži sa Zvezdanom. Videćemo šta će da se izrodi iz te ljubavi. Šta je tu je. Ja uvek glasam za ljubav. Ne podržavam nikakav vid nasilja. To što je Anđela radila nije za gledati, ali šta je zaslužila, to je i dobila. Nije lako njenim roditeljima. Ana je podržavala Maju, sad joj je okrenula leđa, ne može ona da podnese da bilo koja bude sa Zvezdanom. Misim da je ona želela da se Maja umeša da lakše dođe do Zvezdana i mislim da će Ana i Zvezdan na kraju zajedno odande izaći. Maja ih pali, ona je osigurač - poručio je on.

Kurir.rs/ Pink.rs

Bonus video:

02:32 KLINCI DANAS MISLE DA JE KUL BITI NARKOMAN Šaran Alegro o uticaju popularnih pesama na decu: Slušaju o gramima, belom i ludilu!