SEKA ALEKSIĆ POTRESNIM GOVOROM IZAZVALA MUK NA GROBLJU! Dirljivim rečima zauvek se oprostila od Vidića: Ljuti smo i tužni do bola

tuga do neba

Pevačica Seka Aleksić, koja je bila bliska drugarica sa Sašom Vidićem, održala je potresan govor na Novom groblju gde je kreator ispraćen na večni počinak.

foto: Petar Aleksić, Dragana Udovičić

- Dragi naš Saša! Znam da nas gledaš odozgo i nemoj mnogo da nas grdiš za greške u stajlingu! Šta ćeš, znaš da često grešimo. Znamo i da ne voliš patetiku i najradije bismo se izvikali na tebe i rekli da smo ljuti i tužni do bola jer si nas ovako rano napustio. Bio si jedinstven u svemu. Kada si stigao u Beograd nošen vihorom rata, bez igde ičega, uspeo si svojim radom da napraviš uspešnu karijeru i postao brend. Tvoja iskrenost je često bila surova, što je u današnje vreme retka pojava. Oduvek si tačno znao šta želiš, zato je tvoj talent bio čista umetnost kojim si stvarao magiju. Rad i trud se naravno isplatio i rezultati su ubrzo stigli. Znam koliko smo svi bili ponosni na tebe kada si radio za najbolje sportiste naše zemlje. I ti i oni sijali ste kao i medalje koje su imali oko vrata. Ulepšavao si sve najveće zvezde estradne scene kojoj već neko vreme nedostaješ… a tek ćeš dragi naš. Mili Saša… ostaćeš upamćen po neodoljivom osmehu i šarmu koji je otvarao sva vrata ispred tebe, a tvoja energija je nešto što će uvek iznova da nas pokrene. Znaš da je tvoj osmeh donosio nekad i posledice, ali uprkos tome, znali su svi oni kakva dobra duša se iza svega krije. Tvoji prijatelji to najbolje znaju. Ali kako neko reče, nije svako mogao da te razume, a ti to nisi ni želeo! Tek kada si otišao, dragi naš, prilaze nam svi oni koji su te bar jednom sreli. Svi plaču, tužni su… Znamo da si mnogo voleo ove stihove Duška Trifunovića: "Grešio sam, priznajem, nisam bio cveće Grešio i za vas, koji niste smeli, Pa sad deo moga greha niko neće, a ne bih ga dao ni kad biste hteli." Putuj s anđelima i sa širokim osmehom, srešćemo se mi opet! Tvoji najmiliji Hvala svima koji ste danas došli.

foto: Petar Aleksić

Saučešće je primala porodica kreatora, tetka Dragica, brat Igor i sestre Aleksandra i Maja.

Osim porodice, od modnog kreatora su se oprostili: Seka Aleksić i njen suprug Veljko Piljikić, Marko Rokvić, Marko Kon, voditeljka Tanja Rađenović...

foto: Petar Aleksić

Srpski kreator i stilista Saša Vidić umro je u 52. godini u KBC Bežanijska kosa gde je primljen u veoma teškom stanju, priključen je na respirator, imao je i početnu fazu sepse. Inače, Vidić je poslednjih meseci imao problem sa jetrom.

Saša Vidić bio je stilista mnogih poznatih ličnosti, naših domaćih glumaca, pevača i sportista.

foto: Petar Aleksić

Saša Vidić kreirao je dresove za srpske sportiste za Olimpijadu u Londonu, ali i dresove za srpsku fudbalsku reprezentaciju za Svetsko prvenstvo u Rusiji. Imao je svoju modnu marku.

Kreator je rođen u selu Mlaka u Hrvatskoj 1971. godine. Jedan deo života je proveo u Banja Luci, a onda se preselio kod ujaka u Beograd, gde je nastavio svoju karijeru.

foto: Damir Dervišagić, Shutterstock, Ilustracija

Kurir.rs

Bonus video:

00:07 Ovde je Saša Vidić proveo poslednje dane