ZADRUGARI SU ME UHVATILI DA KLANJAM! Dejan Dragojević otvoreno o prelasku u ISLAM, a evo sa čim se mama Bilja suočava u Veterniku

Dejan Dragojević postao je glavna tema javnosti, od trenutka kada je javno priznao da je promenio veru.

Dejan Dragojević je tokom Ramazana bio u Medinu, zatim u Meku, a sada je priznao da je u Islam prešao pre četiri godine, te da su ga i takmičari tokom njegovom boravka videli da obavlja molitvu, što znači da su oni i tada znali za njegovu odluku o promeni vere.

- Ja sam se i u rijalitiju molio Bogu, mada to i niko nije znao, videli su, imali su par puta da me uhvate, i odlučio sam da se zahvalim Bogu. Mislim, što se mene lično tiče najbolji i najčistiji način, tako da, ono, usmeriš pare na neku dobru stranu. Nekako mi je bilo da odem tamo gde kada čitaš i izučavaš sve te vezuje za ta dva mesta, Meku i Medinu, tako da mi je to bila želja. - istakao je Dejan, pa progovorio o tome kako je njegova porodica reagovala na njegov čin:

- Njima je bilo čudno kako će reagovati okolina, pošto mama drži frizerski salon u Veterniku i sada uvek dođu, neko priča i pita, ljudi nemaju pardona. Granica ljudi i kultura se pomerila, tako da, mogu da razumem šta će mamu pitati u tom trenutku. Ali šta da radim, ja ne mogu ceo život, da ne bi mamu neko pitao da ostan Mamu već pitali, ja sam sam rekao sve što je trebalo da se kaže i nekako se sve smirilo. - rekao je Dejan.

- Ma šta me briga. Ja sam i u rijalitiju pričao, uradio sam sve što je moglo na vreme da se uradi, da me ne bi posle pred kraj rijalitija, turpiraju ti mozak. Ja sam napravio s***e na početku rijalitija koje sam napravio, ali mi je kasnije to dobro donelo. Ja sam rekao u tom trenutku kada se svega otarasim, džaba druže, ne vredi ništa niti me interesuje ni zanima.

