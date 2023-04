VENDI RASKRINKALA TAJNI PLAN ANĐELINIH RODITELJA! Pevačica otkrila ZAŠTO prodaju kuću u Đenovićima, a evo šta će uraditi sa NOVCEM

Zadrugarka Anđela Đuričić je uplovila u vezu sa zauzetim Zvezdanom Slavnićem zbog čega dobila žestoku osudu javnosti, a prema mišljenju pevačice Vesne Vukelić Vendi, njeni roditelji žele da prodaju kuću u Đenovićima kako bi osigurali ćerkinu pobedu i tako ublažili sramotu koju im je priredila.

Vesna je iznela zanimljivu teoriju o iznenadnoj prodaji Anđeline porodične kuće.

Naime, pevačica je rekla da sumnja da su otac i majka Đuričićeve navodno smislili plan da sve pare koje dobiju od luksuzne nekretnine ulože u SMS glasove koji će odlučiti pobednika rijalitija, čime bi pred narodom sprali ljagu sa ćerkinog i njihovog imena.

- Šta njih jedino može da spasi, a da zapuše drugima usta. Jedino pobeda. Videli smo da tamo piše kuća na prodaju. Mediji su preneli da su oni odlučili da beže i da baš zbog rijalitija da prodaju kuću. To je priča njihovih komšija. To govori da mi ne znamo koliko oni imaju para, ali, ako oni, po našoj logici, hoće da prodaju kuću, to znači da neće birati ni sredstva ni način da kupe pobedu. Što je i legitimno - rekla je Vendi.

