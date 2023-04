TIJANA AJFON KONAČNO OPROSTILA SAŠI VIDIĆU! Silno ju je prozivao da je "NOKIA CIGLICA" i da ima KRATERE, SADA JE PRELOMILA

Srpska modna industrija ostala je bez jednog od svojih najistaknutijih predstavnika. Saša Vidić, kreator i stilista koji je svojim oštrim jezikom i izvanrednim dizajnom privlačio pažnju javnosti, preminuo je u 53. godini od sepse u KBC Bežanijskoj kosi. Juče je ispraćen na večni počinak na Novom groblju.

Podsetimo, Vidića je Hitna pomoć dovezla u bolnicu bez svesti i u vrlo teškom stanju. Morali su da ga intubiraju i priključe na respirator kako bi pokušali da ga spasu, jer je praktično klinički mrtav dovezen. Usledila je velika borba za njegov život, ali i pored svih napora i svih preduzetih mera, nije mu bilo spasa.

Poznat po oštrom jeziku i nemilosrdnim komentarima, Vidić je često privlačio pažnju medija svojim stavovima o modi i poznatim ličnostima. Tako je pre više godina bio na meti današnje gošće voditelja Ivana Gajića, starlete Tijane Ajfon.

Nakon što ju je isprozivao za odevne kombinacije, Vidić je izjavio da je ona "Tijana Nokia 3310", a da za to da bude Ajfon, mora imati super performanse i touch screan, umesto "kratera po licu". Ovaj sukob između njih dvoje bio je dugo prisutan u medijima, ali se starleta danas, nakon Vidićeve smrti, oglasila i izjavila da mu je sve oprostila.

- Glupo je sada da pričam jer čovek nije više među nama. Saučešće porodici. Takvim osobama se sve oprosti. On je na neki način živeo drugačiji život koji nije trebao. Ja ne znam da li je neka javna ličnost po njemu bila dobro obučena. Ja sam sa njim imala neka medijska prozivanja jer me je isprozivao za odevne kombinacije. Mene nije povredilo što je on rekao da nisam dobro obučena, nego je on odma krenuo i na fizički izgled - rekla je starleta u emisiji Puls Srbije i dodala:

- Baš sam slušala tvoj intervju iza kamere gde si rekao da je malo poznatih ličnosti došlo na njehovu sahranu. Nažalost je tako. Ja da sam se s njim družila otišla bi kod njega na sahranu, ali mi je stvarno žao što je tako završio. Mada očigledno je da su poznate ličnosti ljute jer, okej, ja ću tebi reći tvoje odelo meni nije lepo, ali neću sigurno komentarisati kakvo ti je lice i da li radiš ovo ili ono. U tom smeru je i naša svađa počela i pale su teške reči. Nažalost, on je prvi počeo, a ja sam mu rekla šta sam imala.

Saša Vidić će ostati upamćen kao jedan od najistaknutijih srpskih kreatora i stilista, čiji su rad i doprinos modnoj sceni prepoznati i cenjeni kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Njegova smrt predstavlja veliki gubitak za srpsku modnu industriju i javni život uopšte. Mnogi su se oprostili od njega i izrazili saučešće njegovoj porodici i prijateljima. Iako je njegova smrt veliki gubitak za sve koji su ga poznavali i pratili njegov rad, njegov doprinos srpskoj modi ostaje neizbrisiv.

