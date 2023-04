"JA BIH NA NJENOM MESTU PECI IZVADILA OČI!" Tijana Ajfon osula po Subotićki: Nisam u okršaju, ali se ona DRUŽI SAMO SA DADILJOM

Starleta i bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić pomirila se sa suprugom Pecom Raspopovićem nakon što je saznala da ju je prevario sa svojom najboljom drugaricom Majom Marinković. Ova vest izazvala je veliku pažnju medija, a javnost je bila podeljena u svojim reakcijama.

U vezi sa tim, starleta Tijana Ajfon je gostovala u emisiji Puls Srbije kod voditelja Ivana Gajića, a tom prilikom je govorila o prekidu prijateljstva sa Aleksandrom Subotić.

Tijana je inače dobra prijateljica Majom Marinković, te je u tom trenutku stala na njenu stranu. Međutim, ona tvrdi da nije imala nikakav okršaj sa Aleksandrom, niti ju je prozivala.

- Ja nisam imala ni sa kim okršaj. Stala sam na Majinu stranu jer sam sa Majom u tom trenutku bolja. Ja Aleksandru nisam prozivala. To što je ona mene malo pecnula, ja sam samo prokomentarisala. Devojka se druži samo sa svojom dadiljom i to je to - rekla je starleta.

Starleta je istakla da i dan danas ima lepo mišljenje o Aleksandri i da nema ništa protiv nje.

- Dan danas imam lepo mišljenje o njom i nemam ništa protiv nje. Ona je mene prva blokirala. Što se mene tiče da je sretnem na ulici i da mi se javi i ja bih se njoj javila i nemam taj problem. Devojka živi svoj život - istakla je starleta.

- Uhvatili se svi, Aleksandra je oprostila prevaru. Pa neka je, ako voli neka je oprostila. Zašto komentarišemo to? Ja na primer ne bih oprostila. Ali ona je u drugoj situaciji. Preselila se u drugi grad, napustila je svoj rodni grad, ima dete sa tim čovekom. Možda bih i ja u toj situaciji oprostila, ipak je ljudski praštati. Međutim, iz ove tačke gledišta oči bi mu izvadila - navela je starleta.

Uprkos ovoj kontroverzi, Aleksandra Subotić odlučila je da oprosti svom suprugu i pokuša da nastavi svoj život. Njih dvoje su se izjasnili da žele da zaborave prošlost i da se fokusiraju na budućnost. Mnogi su osudili ovaj potez, dok su drugi podržali Aleksandru u njenom izboru.

