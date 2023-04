SKANDAL U NIŠU! Miljana prebila Bebicu ko VOLA U KUPUSU, Siniša pokušao da ih razdvoji, a onda mu je POZLILO!

Kontroverzna rijaliti učesnica Miljana Kulić je nedavno diskvalifikovana iz "Zadruge".

Nju je po izlasku sačekao Nenad Macanović Bebica, a kako mediji prenose, Miljana se sa njim potukla, a njenom ocu Siniši Kuliću je tada pozlilo.

foto: Ana Paunković, Instagram

- Miljana je nepredvidiva i svi to vrlo dobro znate, ona nema mira više od dva dana! Zbog toga stalno i beži iz "Zadruge", nju ni novac ne može da zadrži na jednom mestu. Bebica i ona su ljubavisali dva dana, a trećeg su već nastali problemi. Miksi je gledala šta Zola radi u rijalitiju i počela da ludi jer nije tamo da ga kontroliše. Galamila je u kući, bacala je daljinski, razbijala čaše. Jednom rečju, bila je van kontrole. Bebica je hteo da je smiri, a ona mu je napravila dramu - počinje izvor blizak Kulićima, pa nastavlja:

foto: Printscreen/Tik Tok, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

- To je za Miljanu bio okidač da počne da se svađa s njim. Onda je skočila i počela da ga udara, da ga grebe. Oborila ga je nasred kuće i pesničila ga. Bebica nije hteo da se brani, ali je zapomagao da mu neko pomogne. Siniša, koji je u tom momentu spavao u svojoj sobi, izleteo je i video haos. On je lošeg zdravlja. Pokušao je da odvoji Miljanu od Bebice i tada mu je pozlilo. Samo je pao bez glasa. Nisu znali šta mu je. To je bila opšta frka ispred njihove kuće. Miljana je plakala i dozivala pomoć. Nedaobog nikome. Posle sam čula da je Siniši skočio pritisak i da je posle završio u krevetu. Miljana je sada manja od makovog zrna, ali samo trenutno - završava komšinica porodice Kulić.

Kurir.rs/Republika/Blic

Bonus video:

00:17 Evo s kim je Miljana Kulić posle diskvalifikacije