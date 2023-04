VRUĆE VESTI IZ CRNE GORE TRESU REGION! Progovorio bivši zadrugar i priznao kakvo je stanje na primorju: Svi smo u šoku...

Odnos Zvezdana Slavnića i njegove 22 godine mlađe ljubavnice, Anđele Đuričić, definitivno je zaintrigirao javnost.

Naime, kako je tokom "Zadruge 5" zajedno s njom, boravio i Stefan Krstović Krle, prokomentarisao odnos Zvezdana i Anđele, iako oni trenutno, nisu više u ljubavnom odnosu.

- Što se tiče njihovog odnosa, mislim da je Anđela iskreno bila zaljubljena u njega i da se on poigrao s njom. Mislim da je Zvezdan tip koji voli da je u centru pažnje i izigrava Cara od prošlih sezona. On bi da malo odglumi Cara od prošlih sezona i da menja tako, a ja mislim da nije bio zaljubljen. Njega ispunjava kada devojke trče za njim, kada se okreću za njim - rekao je Krle, te se osvrnuo i na viralne klipove na kojima Anđela miriše Zvezdanov pazuh, izduvne gasove i slično, te nam je i otkrio kako narod iz Crne gore reaguje na sve to:

- Svi su u šoku, ne mogu da veruju, još i na nacionalnoj televiziji tako javno prikazuje svoje te fetiše, prdežom, noge i prste da liže. To je katastrofa. Svako ima fetiše, ne mora to neko javno. Svi smo ovde u Crnoj gori u šoku i ne mogu da veruju da je to ona Anđela od prošle godine - otkrio je bivši zadrugar.

Od kako je Anđela stupila u odnos sa Zvezdanom, dosta se komentarisalo kako je narušila ugled i moral koji je žestoko branila tokom boravka u Beloj kući u "Zadruzi 5", te smo upitali Krleta kako on gleda na to:

- Prošle godine, nije da joj se nije dešavalo, nego nije moglo da se desi. Mislim da ona kada se zaljubi da ona ne zna šta radi, da ona nije normalna i da bi ona glavom kroz zid prolazila. Prošle godine kada se zaljubila, ali Mateja je bio pametan i nije iskoristio. Mislim da je ona devojka koja voli da joj muškarac naređuje, da je ponižava, mislim da je to radi - rekao je Krle, te se osvrnuo na scene iz "Zadruge 5" kada je doživljavala emotivne brodolome zbog Mateje, te ga je tada zatvarala u radio:

- Ja mislim da je sve to jedna te ista Anđela. Ja sam bio tu tada budan i pratio, eto na osnovu toga može da se vidi da je ona takva. Ja mislim da će ona na kraju njemu da vrati ovo i da će da se smuva sa Carem. Siguran sam da će oni na kraju da završe zajedno - rekao je Krle.

S obzirom na to da je Anđeli najviše smetala Maja Marinković, te je to Zvezdanu najviše i zamerala, a da je on na kraju završio sa Marinkovićevom, upitali smo ga kako komentariše to.

- Maja i Zvezdan su isti, vole da budu u centru pažnje i da su oni glavna tema i samo da se o njima priča. Sad će i Car isto tako nešto da uradi, samo da se o njima priča...Oni kad izađu, svi prave te aftere, to se ne zna ko tu koga udara i ko se s kim je*e - rekao je on, te je za sam kraj na pitanje Mensura i Anđele imao da kaže:

- Ja znam da su par puta izašli u Budvu, a da li su bili zajedno, ne znam, mada me ne bi ni čudilo, iskreno. Nisam ništa čuo, ali je Anđela malo opuštena kada izađe napolje i kada malo popije - zaključio je Stefan.

