OGLASILA SE KAČAVENDA NAKON FIJASKA U ZADRUZI! Milena otkrila šta zamera Ani i šta ne može da preživi, pa spomenula i Maju!

Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić ne prestaju sa brutalnim okršajima, a ovaj poslednji se umalo skandalozno završio.

foto: Printscreen

Nakon haosa Slavnić je izveden iz Zadruge, a Ana je dala sve od sebe da se smiri i to sa čestitkom bivše ljubavi, Ace Bulića.

Kurir je nakon incidenta stupio u kontakt sa njenom kumom, Milenom Kačavedom koja je nakon medijske ilegale, dala svoj sud o novonastaloj situaciji.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

- Šta reći a ne zaplakati. Ovo postaje sumanuto, do koje mere ovo ide. Taman sam pomislila da se malo smirio, on poludi još više. To što on misli da sve Ana radi zbog pobede, daj Bože! Daj Bože da pobedi i da nam fanovi ne okrenu leđa zbog njenog ponašanja, jer mi se ljudi često žale... Neki su me kritikovali da ja napuštam Anu, ali kada se ona bavi njime, ja to stvarno ne mogu da preživim - rekla je Milena i priznala da li ima strah od potencijalnog pomirenja Ane i Zvezdana o kome se dugo spekulisalo:

foto: Ana Paunković, Printscreen/Instagram

- Nemam nikakav strah, mislim da ga je skroz prevazišla definitivno, ali je jasno da ga se i dalje plaši. Ima strah i sve što radi je da bi sebi kupila mir. Iskreno, jedan mali deo mozga ima tu mogućnost i sumnju da to može da se desi, ali i da se desi, ja ću samo da se nastavim da se borim protiv nasilja nad ženama. Njoj ću uvek biti prijatelj i drug, ali da se pomire, tu života nema i u*rao bi joj se u život i to je jasno kao dan - izjavila je Kačavenda.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Anina kuma progovorila je i o romansi Zvezdana i Maje Marinković.

- Meni je to smehotres i bilo je očekivano. Crna anakonda se neće libiti da ga u prvoj krivini očerupa! Na kraju će se on vratiti crnogorki i prihvatiće ga oberučke - izjavila je Milena za Kurir.

Kurir.rs

01:34:04 SCENIRANJE 19.02.2023. JAMI