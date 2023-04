MILENA KAČAVENDA OTKRILA ZAŠTO SU ANINA DECA LJUTA NA MAJKU! Kuma Ćurčićeve razvezala jezik, pa spomenula Bulića i njegov BRAK

Kuma zadrugarke Ane Ćurčić, Milena Kačavenda, otkrila je razlog zbog kojeg joj njena deca nisu poslala čestitku za Vaskrs i rekla da Anini sin i ćerka čvrsto stoje uz svoju majku.

Ana već tri meseca u rijalitiju "Zadruga 6" ima svakodnevne okršaje sa bivšim nevenčanim suprugom Zvezdanom Slavnićem i njegovom devojkom sa kojom ju je javno prevario, Anđelom Đuričić. Ćurčićeva je u jednoj od brojnih svađa sa njim iznela da ju je Slavnić psihofizički zlostavljao što je on negirao, ali s obzirom na to da je više puta bio agresivan prema Ani u rijalitiju i da joj je javno pretio mnogi nisu poverovali u njegovu priču.

Međutim, ima i onih koji su pomislili da su Ani zbog "iznošenja prljavog veša" deca okrenula leđa jer je za praznike izostala njihova čestitka, ali kuma Ćurčićeve otkriva da jedino što Ani deca zameraju jeste to što se ustručava da iznese sve o Zvezdanu, jer ima još puno toga da se kaže.

- Deca su očekivala da bude mnogo direktnija i otvorenija. Oni su saznali sve detalje tek kad je ušla unutra. Deca bi pre svega htela da ona bude dobro, a da bi bila dobro mora da se konfrontira Zvezdanu da bi istina izašla na videlo. Ovo je još uvek sve mlako. Deca u periodu kada su se slale čestitke nisu bila tu, zato ih Ana nije ni dobila - objasnila je Milena.

Zvezdan je u više navrata u svađama prebacio Ani da nije dobila prolećnu garderobu od dece zato što su je se odrekla i zato što "vide da iznosi laži o njemu", te da su zbog toga ljuta. Međutim, Kačavenda kaže da to nema veze sa istinom.

- Oni su na strani majke, a ne Zvezdana. Zašto bi bila na njegovoj strani u bilo kom smislu? Nit' im je otac, nit' pomoz' Bog. Veruju njenim rečima, a i videli su sami šta se dešava i šta Ana sa njim proživljava. Svi vide da je ona zlostavljana žena, pa i oni. A što se stvari tiče, stvari su odavno poslate, kao i pokloni za 8. mart. Zašto ih produkcija još uvek nije unela, to ne znam, imaju svoje razloge, ali su i te kako poslate - otkriva Milena i dodaje:

- Ni ja joj nisam poslala čestitku, ali ne zato što sam ljuta, već iz drugog razloga. Bitno je da ona zna šta izostanak moje čestitke znači.

Deo gledalaca rijalitija je više puta optužio Anu da pozdravljanjem njenog bivšeg dečka Ace Bulića dovodi u rizik opstanak njegovog braka.

- Prvo, Aca Bulić je u vezi, a ne u braku i njegova veza savršeno funkcioniše. On je u ovoj priči samo prijateljski, a ne emotivno, kako to neki ljudi naslućuju. I to njegova devojka zna.

Milena kaže da jedva čeka da uđe u rijaliti i suprotstavi se svim ukućanima koji omalovažavaju Anu i veruju svakoj laži koju Zvezdan izgovori.

- Živim za dan da nas pozovu, da uđem u Belu kuću, da im svima tamo "srušimo Sneška" i da se obratim Slavniću.

