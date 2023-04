IVAN GAJIĆ BIO MEDICINSKI BRAT! "Pre medija radio sam u URGENTNOM, dok sam čekao taj posao, PRODAVAO sam HRANU u KIOSKU!"

Ivan Gajić, voditelj emisija "Puls Srbije" i "Divan šou" na Kurir televiziji, pre nego što je počeo da se bavi medijima radio je mnoge poslove. Da zaradi svoj dinar, nije se libio ni rada u kiosku, na ulici, a onda i u Urgentnom centru. U prazničnom trobroju Kuirira Gajić se priseća svog posla u medicini, ali otkriva i koje su njegove poslovne želje.

foto: Nenad Kostić

- U Urgentnom centru u Beogradu sam počeo da radim u oktobru 2006. godine. Četiri godine sam radio na abdominalnoj hirurgiji, pa godinu dana na ortopediji. Pre toga, dok sam čekao posao, pošto nije bilo lako doći do njega, a kirije, računi su morali da se plaćaju, radio sam prvo u kiosku brze hrane, pa u jednom indijskom restoranu, pa u piceriji, čak sam dva dana ispred jednog tržnog centra prodavao za to vreme neke pametne fiksne telefone. Bili su tu i kafić i diskoteka. Ma, sve i svašta. Kad sam uspeo da upadnem u Urgentni, bila je to druga priča, iako su plate tada bile prilično male, pa sam, s vremena na vreme, radio dodatne smene u privatnoj praksi, davao infuzije, previjao dekubite, vodio računa o starim licima i rado u privatnim bolnicama. Onda se posle dve i po godine desila privatna škola novinarstva, prvo zaposlenje u medijima, pa sam neko vreme radio u Urgentnom i novinama, ali sam morao da presečem i odlučio se za medije. Što je najbitnije, nikad se nisam pokajao.

Da li bi ponovo mogao da radiš u medicini?

- Posao je bio jako naporan, težak i psihički i fizički. Malo kadra u smeni, puno pacijenata. Početak smene izgledao je tako što smo presvlačili i kupali pacijente, pa im tek onda delili terapiju i brinuli o njima. Ja sam to voleo. Iskreno, voleo bih jednog dana da se možda odselim u Australiju, ili tako neku zemlju, i tamo radim u bolnici. Reci, radiš, pogled na plažu, završiš smenu, odeš da se sunčaš, okupaš, popiješ neki koktelčić. Milina. To bi mi bilo uzbudljivo ili da budem deo medicinskog osoblja na kruzeru. Mada, moram da priznam da mi je više astrologa i numerologa reklo da me čeka život u nekoj zemlji blizu vode, pa ja navijam za tako neku egzotičnu destinaciju.

foto: Nenad Kostić

Kakva je sličnost između tvog prethodnog poziva i posla autora i voditelja emisije?

- Rad s najrazličitijim tipovima ljudi. Nekad u šali volim da kažem kako u bolnici znam koju muku pacijenti imaju, mogu da ih razumem, nađem rešenje, a u ovom poslu sada baš i ne mogu uvek. Estrada se za ovih 14 godina, koliko sam u medijima, jako promenila, ljudi su drugačiji, pre se znalo šta i kako treba, kako može i mora, danas se sve u hodu dešava, menja. Tako mi se čini.

Gde ćeš i kako provesti prvomajske praznike?

- Televizija, baš kao i medicina, ne poznaje praznike. Ako ti je tada smena, radiš. Tako da ću ja biti u studiju i slaviću s gledaocima kraj malih ekrana. To takođe ima svoju draž.

Kako si ranije proslavljao ovaj praznik? Pamtiš li nešto posebno?

- Obožavao sam da ga slavim u osnovnoj školi dok sam živeo na selu. Tada bih s društvom odlazio u prirodu. Homoljske planine su prelepe, s divnim predelima, tako da i danas, kada imam malo vremena, volim da odem do mog Krepoljina, obiđem manastir Gornjak, okupam se u Mlavi, pa s društvom roštiljam, evociramo uspomene, uživamo.

foto: Nenad Kostić

Da možeš, šta bi ti promenio da se poboljša položaj radnika širom sveta?

- Poštovanje, prvo i osnovno. Digne mi se kosa na glavi uvek kada čujem da neko ljude vrednuje i karakteriše po tome čime se bave. Imamo tu osobinu da volimo da se podsmevamo, ponižavamo. Tužno je da i dalje postoji rad na crno, da se radnicima ne plaćaju doprinosi, da se izrabljuju, rade za smešne dnevnice, a sa druge strane pričamo o novim tehnologijama, dostignućima, "pametnim" mašinama i tapšemo im.

Kako ti se čini ideja o uvođenju četiri radna dana tokom nedelje?

- Ukoliko bi se povećala produktivnost i kvalitet rada, proizvoda, onda podržavam, ali plašim se da to mnogo lepše zvuči nego što će eventualno biti u realizaciji. Ako ćemo realno, manji broj radnih dana doneo bi u većini slučaja i manje plate. Ne znam koliko je to baš izvodljivo u svim poslovima. Ali, ugrubo, ideja da se manje radi za iste pare... Pa, kome se to ne bi svidelo?

Kurir.rs/ Marko Jović

Bonus video:

03:57 ZA CELU MAMINU PLATU MOGAO SAM DA KUPIM OLOVKU I NARANDŽU Voditelj ivan Gajić progovorio o svom teškom detinjstvu