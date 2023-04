SANDRA AFRIKA PRVI PUT O PODRŠCI RODITELJA! Otkrila detalje neslaganja i priznala zbog čega bi NAPUSTILA posao kojim se bavi!

Sandra Afrika, kako sama priznaje, nije ni slutila da će danas imati zavidnu karijeru. Njeni roditelji nisu želeli da im ćerka bude pevačica, te joj je jedina podrška bio tadašnji partner i menadžer Aleksandar Moskovljević Mikiša.

Kako sama ističe, Sandra pre nije imala želju da se bavi pevanjem, a sam posao je zavolela vremenom.

- Na početku mi je bilo teško jer moj san nije bio da budem pevačica. Jedino što mi se u tom poslu sviđalo je to što ne treba da se ustaje rano. Kroz rad sam zavolela to što sam postala. Posao me je promenio i naučio mnogim stvarima. Navikla sam na takav život i na sve loše i dobro što donosi - rekla je Afrika za "Alo", pa se prisetila svog prvog nastupa:

- Bila sam sa kolegom Ćirom u Cirihu na nastupu, pre 16 godina, a honorar koji sam dobila za to moj menadžer Mikiša i dalje čuva. To mu je talija i kada poželi da nam se pare množe, on novac pomeša sa mojim prvim honorarom.

Iako sada ne namerava da zaustavi svoju karijeru, pevačica ističe da bi, ukoliko je to potrebno, ipak radije odabrala porodicu nego posao.

- Mislim da bi bilo jako sebično da mi to neko traži, ali zarad porodice, možda bih čak i ostavila posao. Moji roditelji su razvedeni i ne bih volela da se to sutra desi mom detetu. Ni moja mama to nije želela, ali smo brat i ja ostali samo s njom, bez tate. Nije mi dobro kada ljudi kažu: „Ma rodi sebi dete, šta će ti muškarac!“. Detetu trebaju i majka i otac i nisam za to da rodim samoj sebi dete - rekla je ona, pa se prisetila svojih početaka:

- Imala sam 18 godina i sebe tad nisam poznavala, niti sam znala šta želim. Sve je počelo na predlog mog tadašnjeg dečka Mikiše, koji je nakon godinu dana veze došao na ideju da pevam. Moja porodica me nije podržavala na početku, mama nije bila uz mene u prvim trenucima kada mi je trebalo i kada mi je bilo naporno jer je za nju to bilo katastrofa. Samo je Mikiša verovao u mene i tada mi je stalno govorio: „Ajde, možeš ti sve, uspećemo!“ Ne znam odakle mu ideja i vizija da će sve biti kako je zamislio. Na početku sam mislila da od toga nema ništa, da sam se izblamirala i da će svi da mi se smeju, i da će ostati na tome. Ali godine su učinile svoje i ispalo je dobro.

