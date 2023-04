"PRESTANITE DA URNIŠETE MRTVOG ČOVEKA!" Seka Aleksić ne prestaje da tuguje sa Vidićem, osudila sve koji ga napadaju!

Nakon smrti kreatora Saše Vidića koji je preminio u 52. godini, na društvenim mrežama ređaju se neprimereni komentari ljudi koji se ne saosećaju sa bolom porodice i prijatelja, što je njegovu nekadašnju saradnicu i prijateljicu Seku Aleksić duboko pogodilo.

Pevačica se nakon njegove smrti nije oglašavala za medije, ali je sad putem Tvitera morala da reaguje zbog komentara izjava njenih kolega o modnom kreatoru koji ne prestaju.

- Da li je realno da Sašu Vidića ne ostavljate na miru? Čovek nije živ. Alo, sahranjen je. Da li ste realni da se bavite i dalje time šta je izjavljivao kroz život i objavljujete to…zamerate mu. Stidite se. I da, zabole me šta je ikada rekao bilo šta o meni. Ja sam to oprostila odavno, što se vi brinete za to?! Prestanite da urnišete mrtvog čoveka. Imajte bar malo dostojanstvo i pokažite da ste ljudi - napisala je Seka.

Da li je realno da Sasu Vidica ne ostavljate na miru. Čovek nije živ. Alooo, sahranjen je. Da li ste realni da se bavite i dalje time šta je izjavljivao kroz život i objavljujete to…zamerate mu. Stidite se. I da, zabole me šta je ikada rekao bilo šta o meni. Ja sam to oprostila… — Seka Aleksic (@poslednjilet) April 28, 2023

I dok su se jedni pitali ko je Saša Vidić i nastavili da ga prozivaju, bilo je i onih koji su se složili sa Sekom da poznati treba da prestanu da govore o kreatoru u negativnom kontekstu.

- Ne, nego ćemo sada sve da objavljujemo što je ikada izjavio za bilo koga od nas kako bismo opravdali neke stvari. Ajde bre, palite. Ostavite čoveka na miru - odgovorila je Seka jednom od tviteraša.

Podsetimo, Saša Vidić premio je u 52. godini života, a kremiran i sahranjen na Novom groblju.

Planirali smo velike stvari i radovala sam svemu što ćemo zajedno da uradimo, ali ti si rešio da odeš i, dobro, ne ljutim se kao što se nikad nisam ljutila kada si ti u pitanju, ali mi je žao, mnogo mi je žao što si nas napustio - rekla je Seka sa knedlom u grlu i suzama u očima.

