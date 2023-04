SLOBODNO SE NASMEJTE, JER SU ZAVRŠILI BEZ POVREDA! Pogledajte PADOVE poznatih, leteli su sa scene kao pokošeni!

Brojne poznate ličnosti doživele su veoma neprijatne situacije tokom svojih nastupa ili gostovanja u emisijama. Pored Severine, koja je do sada nekoliko puta padala na nastupima i Edita Aradinović je imala sličnu situaciju kao njena hrvatska koleginica.

Naime, pre dve godine, Edita je pevala na jednom privatnom slavlju u Parizu, gde je napravila sjajnu atmosferu, a tada je otkrila i da je doživela peh.

Padovi na nastupima, ipak, nisu tako retki, a mnogi su se, kako se čini na osnovu snimaka, dobro snašli tokom svojih pehova.

Kada prođu bez posledica, padovi poznatih ličnosti nasmeju čitavu zemlju i nikada se ne zaboravljaju.

Jedan od legendarnih padova imala je i voditeljka Dragana Katić, koja se saplela tokom snimanja emisije "Nikad nije kasno", te je pala nasred scene. Ipak, ona je brzo ustala i nastavila kao da se ništa nije dogodilo.

Prisutni su joj odmah pritekli u pomoć, a ona se na visokim potpeticama vratila na scenu i uprkos bolovima, nastavila sa radnim zadatkom kao da se ništa nije dogodilo.

Pad koji se definitivno pamti je onaj kada je Lepa Brena u visokim štiklama pala na bini, a potom se samo nasmejala i nastavila da peva. Pevačica je nekoliko puta pala na sceni, ali se svaki put ponela kao profesionalac.

Suzana Mančić je pala 2011. godine, na samom početku emisije "Pesma plus - bingo plus" na stepenicama u studiju RTS i pri tom povredila levo rame. Voditeljka je, uprkos bolovima, nastavila snimanje do kraja. Kada su se kamere ugasile, prevezena je u Urgentni centar.

Ana Bekuta svojevremeno je bila u "transu", pa je tokom jednog svog nastupa u Aleksandrovcu, pala sa pozornice. Ona je tada sjajno odreagovala, te je, nakon početnog šoka, ustala, i rekla: "Nisam se ubila". Iako je imala bolove, Ana je nastavila da peva posle ove nezgode kao da se ništa nije desilo.

Mina Kostić se 2007. srušila na sceni tokom izvođenja jedne svoje pesme. Njen snimak pada i dan danas kruži internetom. Naime, folkerka se tada okliznula i pala na zadnjicu, a muzičar iza nje je skočio da joj pomogne. Ipak, za tim nije bilo potrebe, jer je ona već bila na nogama.

