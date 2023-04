NEKADAŠNJI SARADNICI PONOVO NA OKUPU! Sandra Afrika i Mile Kitić SUSRELI se nakon 15 godina! Evo kako je pevač REAGOVAO

Proteklog vikenda na jednoj svadbi u Berlinu pevali su nekadašnji saradnici, Mile Kitić i Sandra Afrika. O njihovom odnosu se mnogo spekulisalo, a kružile su i glasine da su ljubavnici, zbog čega je ovaj njihov susret digao veliku prašinu.

Sama svadba ne bi privukla toliku pažnju korisnika društvenih mreža da dvoje folkera iza sebe nemaju dugu istoriju, te da je ovo nije njihov prvi susret posle skoro dve decenije od zajedničkih nastupa, na kojima se Afrika proslavila zavodljivim plesom.

Na TikToku je osvanuo snimak na kom se vidi da Sandra i Kitić sede za istim stolom i ne komuniciraju, dok pevač gleda u njenom pravcu, što detaljnije možete pogledati u videu u nastavku teksta.

Podsetimo, spekulisalo se da je pevačica kod Mileta dobila otkaz jer ju je njegova supruga Marta Savić "najurila" i počipala joj nadogradnju, što je Prodanovićeva demantovala.

Nije istina. Niko nikog nije čupao. Jednostavno, putevi su nam se razišli. Ja sam radila sa njim i u nekom periodu sam snimila svoju pesmu i prosto otišla iz te priče. Počela sam da gradim nešto svoje. Ništa od toga nije istina. Niko nikom nije pretio, niti ona meni, niti sam ja nekome - otkrila je tada Sandra.

Nije joj pomogao u karijeri

Ipak, Sandra i Mile se nisu rastali u dobrim odnosima, a spevačica je svojevremeno otkrila koji njegov gest ju je posebno povredio.

Ja sam samo bila uvređena na tom početku kad on meni nije pomogao u tome nekom smislu. Meni nije trebala finansijska pomoć, niti ništa tome slično, nego prosto da me najavi kod Marine (Tucaković prim. aut.), pošto je ona meni pisala pesmu "Afrika", a oni su bili super tada, da me najavi samo, da je zove i da kaže da ću ja da dođem i da želim pesmu. Prosto je lakše. To je pet minuta razgovora i sto dinara kredita, ali to nisam dobila, tako da sam se jedino na to naljutila - objasnila je Prodanovićeva svojevremeno .

