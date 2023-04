EVO DA LI JE ZAISTA DALILA UTICALA NA DEJANA DA PRIMI ISLAM! Konačno razrešio dilemu, pa priznao kako je porodica REAGOVALA

Dejan Dragojević bivši rijaliti učesnik i pobednik prošle sezone "Zadruge", nakon brojnih spekulacija priznao je da je primio islamsku veru. Zbog ovoga je kako kaže, naišao na brojne osude, a po prvi put je sada javno otkrio kako njegova porodica gleda na odluku.

Kako je rekao Dejan, naišao je na pozitivne komentare i kritike, a najveću podršku prižila mu je porodica i brat David.

- Nisam se plašio mišljenja mojih roditelja. Moja majka se samo malo više raspitivala da bi se upoznala i da bi mogla da razgovara o tome. Uglavnom se u medijima spominje vehabija - to je nešto totalno drugačije i to je čovek koji je širio islam kada je on malo otišao po strani. Ja sam sve to objasnio majci. Mene je zanimalo samo kako će moji bližnji odreagovati na kometare okoline. Već posle par dana izgubi se osećaj da je to nešto čudno i počeneš da živiš sa tim. Ništa me ne pitaju, čak ni David. Stvarno mogu da kažem da sam ponosan na svoju porodicu. Imam iza sebe nekog ko mi znači i to je jako dobro - rekao je Dejan i potom otkrio da li je Dalila, njegova bivša žena, uticala na to da primi islam.

- To je bio neki prvi korak da ja spoznam veru. Ja sam tako počeo. To nije bilo ništa na silum niti je mene neko mogao da natera. Ja samm jednostavnom osećao trenutak da mi je potrebno raterećenje. Sada se osećam kao da letim, tako hodam bukvalno - rekao je on.

Dejanov život se nakon godinu dana od učešća u rijalitiju "Zadruga" dosta izmenio, a on je otkrio i kako se sada oseća:

- Zadovoljan sam napokon. Želim još da se ostvarim na tom poslovnom planu. Tada ću biti apsolutno slobodan. Još samo da mogu da pomognem mojima i ljudima oko sebe, onda će to biti sve - rekao je Dejan i zaključio:

- Ne treba čoveka da osuđuješ po onome šta on radi, kakvog je opredeljenja. Bitna je tvoja relacija sa čovekom. Možda ti ta osoba može pomoći, možda ti može biti prijatelj i to je jedino važno - zaključio je Dragojević u emisiji Premijera Vikend Specijal.

