GORELO JE NEBO ZBOG NJE! Iva zbog rođendanskog iznenađenja ostala BEZ TEKSTA, a ovaj poklon bi svaka devojka poželela!

Pobednica "Zadruge 3" Iva Grgurić skoro godinu dana uživa u ljubavi sa Nemanjom Petoševićem, a nedavno je otkrila da će oni morati da napuste Srbiju. Ovo je potvrdila i juče, tokom gostovanja u kojem je pričala o svojoj ljubavi.

foto: Printskrin/Instagram

- Moja jača polovina mene ne ispušta, negde je seo i čeka me. srećna sam, zajedno smo i vratila sam se iz Dubaija. Moramo opet da odemo van Srbije, ali zbog posla. Svi sijamo kad smo u ljubavi. Mi nikad nismo naš odnos prekinuli, on me je pustio da odem bez posla, ali brzo sam se vratila jer bez ljubavine moigu da stvaram, radim i živim. Ostavila sam posao i nisam se pokajala jer je moj glavni pokretač ljubav. Njegov primarni posao je van Srbije. Zbog toga odlazimo na neko vreme. Otvorila sam nedavno salon, sad ga prodajem i dok ga ne prodam ne možemo da odemo. Vidim koliko je njih stalo na ludi kamen i rodilo decu, lestitam svima, ali mlada sam još. Majčinski instikt mi se pojavio pre par godina, mislim da ću biti najsavršenija majka. Nisam više dete, zrela sam i znam da dete želi da mi raste uz oca i majku i neću da dozvolim da proživljava ono što sam ja, da bude dete razvedenih roditelja. Na meni je da rodim blizance. On ima sestru bliznakinju, moja mama isto, tako da je sad na meni. Ja bih i devojčicu i dečaka - rekla je Iva u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

foto: Printskrin/Instagram

Iva je sinoć u ponoć napunila 30 godina, a Nemanja joj je priredio romantično iznenađenje. Osim večere u jednom poznatom prestoničkom restoranu, gde je uživala u đakonijama i šampanjcu, Iva je dobila i spektaluaran vatromet, koji je obasjao nebo iznad Kule Beograd. Grgurićeva je ovo iznenađenje podelila sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/Republika

