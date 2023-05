DRAGANA KOSJERINA PRVI PUT PROGOVORILA O SVOM PARTNERU! Evo šta kod zgodnog stomatologa najviše ceni "Nemam razloga da krijem"

Dragana Kosjerina sreću je pronašla kraj partnera Bojana Perduva, stomatologa.

Svesna je da se ljudi interesuju za svaki aspekt njenog života, a to joj ne smeta.

- Prirodno je da se ljudi interesuju. Ne krijem se, ali i ne zatrpavam medije detaljima iz privatnog života. Portali katkad nešto prenesu, na društvenim mrežama je sve dostupno, ali u tome nema ničeg lošeg - kazala nam je jednom prilikom Dragana Kosjerina, koja povremeno na Instagramu podeli pokoju sliku sa momkom, pa dodala:

- Intimu čuvam za sebe, a partnera na kog sam ponosna i sa kojim delim život, nemam razloga da krijem.

Ne krije šta kog Bojana posebno voli - njegovu iskrenost.

- Iskren je. Posvećen, vredan. Dobar sagovornik i pravi prijatelj. Na stranu to što je lep i zgodan (smeh) - istakla je tada.

- Volim lepe fotografije, takve i kačim zbog sebe, ne zbog medija. Bojan se trudi da takve i zabeleži. On je deo mog života, i to se na mojim profilima i vidi. On je baš samosvestan i ambiciozan momak - rekla je Kosjerina u drugom intervjuu.

