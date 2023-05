"ZAVRŠIĆE U ZATVORU, NEĆU SE ZAUSTAVITI" Nataša Šavija o novim detaljima brutalnog prebijanja: Zatvorio mi je oko, pljujem krv!

Nataša Šavija brutalno je pretučena u noći između nedelje i ponedeljka. Ona je za Kurir ispričala da se sve dogodilo na jednoj svadbi.

Izvor blizak istrazi pokrenutoj zbog sinoćnjeg brutalnog prebijanja Nataše Šavije potvrdio je da je za to krivično delo osumnjičen Stefan Karić.

- Policija intenzivno traga za Stefanom Karićem koji je osumnjičen da je sinoć u etno selu Vrdnička kula napao Natašu Šaviju i naneo joj teške telesne povrede a zatim pobegao sa mesta gde se dogodio incident - kratko je rekao sagovornik blizak istrazi.

On napominje da bi operativnim radom trebalo brzo da bude lociran i priveden, a o čitavom slučaju obavešteno je i nadležno javno tužilaštvo.

Policija je s Natašom obavila razgovor u bolnici, a ona za Kurir poručuje da će se boriti do kraja.

- Bilo je na svadbi, mogu reći da će ta osoba završiti ili u zatvoru ili sa nanogicom. Neću se zaustaviti dok ne bude odgovarao za ovo što mi je uradio. Ja sam u bolnici, na intenzivnoj nezi, slomljena mi je jagodična kost, nešto sa okom nije u redu - kaže Šavija.

Ona nam prepričava šta se sve dogodilo:

- Sve se desilo kod toaleta, gde nije bilo ljudi. Nisam sigurna ni da li je u tom momentu tu u blizini bilo obezbeđenja. Dva puta me je tako jako počupao da su mi otpali pramenovi. Ja ne mogu da opišem koja je to snaga, ne znam da li se tako kači s muškarcima. Čovek mrzi žene, on je negativan prema ženama iako deluje kao cica moca. Pogotovo mrzi lepe žene. Bio je jako pijan. Lupio mi je takvu šamračinu da mi se zamantalo. Tad je krenuo da izlazi napolje, ne mogu da se setim da li me je bacio na pod ili sam sama pala, htela sam da mu vratim, povukla sam ga za majicu, opet me je počupao i udario pesnicom. Zatvorilo mi se oko, ovo je katastrofa, čekam operaciju, još nisu precizno rekli kada će biti - priča Nataša.

Ona kaže da se nakon brutalnih udaraca vratila u salu.

- Vratila sam se se za sto da bi svi videli šta mi se desilo, ali me je obezbeđenje izbacilo. Bio je tu neki čovek, otpratio me je do taksija, ja sam otišla do bolnice i tada došla je policija - prepričava starleta.

Na naše pitanje kako se sada oseća rekla je:

- Loše. Pljujem krv i ide mi iz nosa.

Nakon svega, Nataša se oglasila i na Instagramu gde se svima javno zahvalila na podšrci.

- Hvala svima na podršci, ne stižem svima da odgovorim, uglavnom tačno je sve, za osobu ne potvrđujem zbog toka istrage, jer je prijavljen policiji, ali samo da zna da ću mu se usr*ti u život, jer se za ovo ide na robiju! U bolnici sam, primam terapije i čekam operaciju. Slomljena mi je jagodična kost, a o hororu prebijanja (nije bio jedan udarac), da ne pričam. Ovo mi se nikad u životu nije desilo, a onu devojku (Jovanu Ljubisavljević prim. aut.) je Bog pogledao što se na vreme spasila od psihopate, koji deluje kao cica mica, anđelčić. Zapravo je ženomrzac i naravno samo žene može krvnički da bije. Ali polako, sve će doći na svoje.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

