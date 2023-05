EVO KOLIKA ZATVORSKA KAZNA PRETI STEFANU KARIĆU! Osumnjičen za brutalno zlostavljanje Šavije, ovo su potencijalne posledice!

Starleta Nataša Šavija primljena je u Urgentni centar KC Vojvodina, a nasilniku koji joj je naneo teške fizičke povrede preti kazna zatvorom.

Izvor blizak istrazi pokrenutoj zbog sinoćnjeg događaja potvrdio je da je za to krivično delo osumnjičen Stefan Karić.

foto: Kurir/Privatna arhiva, Nemanja Nikolić

- Policija intenzivno traga za Stefanom Karićem koji je osumnjičen da je sinoć u etno selu Vrdnička kula napao Natašu Šaviju i naneo joj teške telesne povrede a zatim pobegao sa mesta gde se dogodio incident - kratko je rekao sagovornik blizak istrazi.

On napominje da bi operativnim radom trebalo brzo da bude lociran i priveden, a o čitavom slučaju obavešteno je i nadležno javno tužilaštvo.

Ukoliko policija utvrdi da je on počinio nasilje nad starletom, Stefanu preti kazna od šest meseci do pet godina, zbog nanošenja teških telesnih povreda.

foto: Kurir/Privatna arhiva

Podsetimo, Nataša Šavija je noćas oko 1 sat 40 minuta posle ponoći primljena u bolnicu zbog teških telesnih povreda koje je zadobila.

- To se desilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je vukao za kosu, onda mi je lupio šamar ali krvnički. To nije bio blag šamar, nego onakav kako bi muškarac udario drugog muškarca. Izašli smo napolje, onda me je on opet jako počupao i udario pesnicom po levoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške povrede, prelom vilične kosti i povrede oka. On mrzi žene, bio je mrtav pijan, zbog toga se sve ovo desilo. Biće potrebno više operacija - rekla je Nataša.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:13 Nataša Šavija izjava iz bolnice