Dok mnogi provode prvomajske praznike uz roštilj pevač Željko Šašić ih provodi radno.

- Nažalost, prvi maj mi je radni dan. To jeste praznik, ali nadam se da ću ovih dana biti slobodan, nema veza što neće biti baš prvi maj, ali nešto ćemo organizovati - kaže Šašić.

01:50 ŽELJKO ŠAŠIĆ PRIZNAO: SVE SE VIŠE ZALJUBLJUJEM! Otkrio šta radi u slobodno vreme, a pomenuo i nacionalnu penziju?

A u slobodno vreme trudi se da što više vremena provede u prirodi:

- Sve više tražim prirodu. Sve više se zaljubljujem u cveće, drveće, sve ono što nam danas sve više nedostaje barem nama u urbanim sredinama - rekao je on.

Što se tiče nacionalne penzije, ističe da je to velika čast.

- To je nešto što je počast. To je nešto što je nagrada za sve godine rada i truda koje ste uložili. Ako ja to dobijem jednog dana zaista će mi biti čast svakako.

Kurir.rs

