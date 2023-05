NOVE JEZIVE SLIKE! ŠAVIJA POSLE BRUTALNOG NAPADA: Jedan me uhvatio za ruke, drugi za noge, OBEZBEĐENJE me nosilo kao SVINJU!

Nataša Šavija sinoć je pretučena na jednoj svadbi nakon čega je odmah završila u bolnici a glavni osumnjičeni za ovo delo je Stefan Karić.

foto: Printscreen

Nakon što se Nataša na svom Instagramu oglasila u vidu storija, rekavši da joj je jedini cilj da nasilnik ode u zatvor, sada je na svom profilu podelila jezive fotografije sa povredama i u opisu navela šta se sve desilo na svadbi.

foto: Printscreen

- Samo da se vidi umetnost jednog nasilnika nad ženom! Upravo slikano, a za stolom je bila prva faza, posle 15-ak minuta od prebijanja.

foto: Printscreen

Namerno sam se vratila za sto, da vide ljudi šta je smeće uradilo i kao potencijalne svedoke. Zatim je neki menadžer objekta ili tako nešto naredio da se ja izbacim, da ne bih grozila goste, da bi me obezbeđenje uhvatilo za ruke i reklo: "Ajde napolje, napolje", kao da sam ja nekog tukla, a onda me jedan uhvatio za ruke, a drugi za noge i tako me nosili kao svinju! I kao: "Hajde gubi se odavde", bez tačne i jakne, dok se nije pojavio jedan divan čovek (hvala mu) i rekao im da ne rade to, da nije u redu i on ima ćerku, da mi se donesu stvari i onda me otpratio na taksi, što sama ne bih mogla, jer mi je jedno oko već skoro bilo zatvoreno i zamućen vid, a pritom sam videla duplo, jer mi je spustila jagodica od preloma, pa i oko, što ima u izvestaju u bolnici - napisala je Nataša na svom Instagram profilu ispod slika jezivih povreda.

Kurir.rs/ Informer

