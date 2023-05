DA LI JE BRUTALNO PREBIJANJE ŠAVIJE BILO IZ LJUBOMORE?! Oglasio se Marko Osmakčić: Ima tu nečega, siguran sam da će se sve saznati

Nataša Šavija nakon sinoćnog napada sve vreme dobija podršku mnogih prijatelja ali i njenih obožavaoca.

Sada se oglasio i Marko Osmakčić, bivši zadrugar i njen prijatelj, koji nije ostao imun na ono što se desilo, pa se oglasio za medije i progovorio o odnosu sa pretučenom starletom:

- Iskreno ne znam šta bih rekao, izuzetno dobro se znam i sa Natašom i sa Stefanom i nekako mi je sve to šokirajuće za čuti. Čitam sad kod Nataše na Instagramu da je sve to istina... Ne mogu ni zamisliti, ima tu nečega očigledno, šta je bilo ne znam. Ja sam sa Natašom super, bila je i kod mene u Švajcarskoj, ali nemam blage veze ko je tu šta uradio. Meni Nataša nikada nije ni približno pravila neke scene ili probleme, tako da mi ništa nije jasno. Želim joj brz oporavak svakako i da prava istina izađe na videlo. Ne mogu da sudim ni o čemu jer ne znam šta se desilo - rekao je Osmakčić za Srbiju Danas.

Marko je, zatim, otkrio da se čuo sa Šavijom neposredno pre incidenta:

- Sa Natašom sam se čuo baš dan pre toga, čak smo se dogovarali da se vidimo i družimo, da ja dođem u Novi Sad ili da ona dođe u Beograd. I da se meni poklopilo ja bih otišao juče u Novi Sad. Napisao sam joj poruku "je l' sve okej?", još nije odgovorila, verovatno je i ona sad u haosu. Sa Stefanom se nisam čuo nikako, s njim sam se čuo pre par nedelja samo preko Instagrama nešto. Čudno mi je, nisam mogao to očekivati od Stefana, znam kakav je on, dobar je, stvarno sam šokiran. Ali siguran sam da će se sve saznati - otkrio je on.

