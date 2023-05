"JA SE SADA OPRAŠTAM" Ana priznala da je svesna KRAJA sa Zvezdanom i otkrila da li će van Zadruge biti u KONTAKTU sa njim!

Ana Ćurčić već danima je u teškom psihičkom stanju zbog turbulentnih svađa sa Zvezdanom Slavnićem.

U emotivnoj ispovesti govorila je o najdubljim emocijama i strahovima sa kojima se bori.

- Sinoć se desila peta faza bola, a to je prihvatanje. Ono sve što je bilo, ja se sada opraštam od prijatelja, čoveka kojeg sam volela. On i ja smo svašta prošli a to se sada završava ovde. Ja se sa njim neću više ni čuti ni videti - rekla je Ana pa dodala. Razne faze sam ja ovde doživela, sve sam imala gledala - rekla je Ana.

- Vrata sa njim su se zatvorila i to je to. On se mene lako odrekao i to mi je onako baz bezveze. Znam ja kakvo je moje stanje. Mnogo mi je teško, preteško mi je, ponižavajuće je jer smo mnogo toga prošli, ja sa tim moram da se nosim i nosiću se. Sebe sam zapostavila zbog njega, a sve se u životu preboli. Teška je to priča - dodala je Ana pa se osvrnula na Anđelu:

- Ono što je Anđela uradila je za mene je katastrofalno, a sve će se tek videti - izjavila je Ćurčićeva.

