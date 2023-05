"SVE SI OVO ISPLANIRAO U PRAVOM TRENUTKU SI SHVATIO" Ivan Marinković nikog nije štedeo! Slavnića URNISAO činjenicama o Ani

Ivan Marinković danas na podeli budžeta ni malo nije štedeo svoje cimere. Svakom je budžet koji je dodelio obrazložio, zašto ga je dobio a onda je došao i red na Zvezdana Slavnića.

foto: Printscreen

- Mnogi su mi zamerali da imam nešto da ti kažem a da to ne izgovorim, da je tako, to bi već izašlo, tako zračiš. Kako zračiš tako privlačiš. Nemam tu neku saosećajnost, to sam već rekao i napravio sam tu neku distancu, tvoji problemi su tvoji problemi. Kritikovao sam te kao i 90%. Već počinjem da sumiram utiske. Mislim da si jedan deo ovoga isplanirao, u pravom trenutku si shvatio da treba da gledaš isključivo sebe. Neću da te kritikujem ni optužujem. Mislim da je tebi potrebna sloboda, a ovde je najviše imaš, zato ti ovde i prija - rekao je Ivan.

foto: Printscreen

- Kada bih ja mogao da biram, ja bih najviše voleo da vi jedno drugom oprostite i budete zajedno, i ako znam da je to nemoguće, ali negde verujem. Zvezdan za razliku od Ane nije imao predrasude prema meni. - rekao je Marinković

Kurir.rs / Pink.rs

