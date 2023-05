"NOVA OPERACIJA JE ZAKAZANA ZA SUTRA" Nataša otkrila kako se trenutno oseća i poslala SNAŽNU PORUKU nasilniku ali i SVIM ŽENAMA!

Nataša Šavija nakon zverskih batina koje je dobila na svadbi kod prijatelja, trenutno boravi u bolnici pod konstantnim nadzorom lekara.

Kako je Kurir saznao od bliskog izvora policiji, zvanično osumnjičeni za ovo nedelo je Stefan Karić, za kojim se intenzivno traga dok od njega nema ni traga ni glasa.

Starleta je primljena u bolnicu sa teškim povredama, prelom kostiju i lica. Takođe, ostala je i bez delova kose, a predstoji joj nekoliko operacija. Nakon stravičnih udaraca koje je primila u glavu i zadobila hematome i modrice, starleta je ostala i bez dela kose.

Kurir je nakon 24 sata ponovo stupio u kontakt sa Šavijom, a ona je otkrila kako se danas oseća, a potom iz bolnice poslala i jaku poruku svim ženama.

- Nova operacija zakazana je za sutra. Primam lekove za bolove, infuziju, antibiotike, tako da mogu da kažem da sada nemam bolova. U pitanju je operacija jagodične kosti koja je polomljena - rekla je Šavija i dodala:

- Ono što mogu da garantujem da ću se baviti time sve dok se pravda ne istera i nasilnik ne završi kako zakon nalaže, a znamo svi da to nije nanogica, makar imala 10 advokata! Javnost će biti obaveštena kad za to dođe vreme. Za nauk ženama da se ne plaše, ne ćute, ne povlače tužbe i ne opraštaju nasilnicama. Ja nisam jedna od tih, a neka ne budu ni one. Naišao je na pogrešnu kojoj će ovo da uradi - rekla je Nataša za Kurir.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

