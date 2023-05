ŠAVIJA ZVERSKI PREBIJENA ZBOG DOPISIVANJA SA DRUGIM MUŠKARCEM?! Osumnjičeni Karić podivljao zbog LJUBOMORE: Novi ŠOK DETALJI

Do zverskog prebijanja Nataše Šavije, za šta je osumnjičen Stefan Karić, navodno je došlo zbog njegove ljubomore!

Kako Kurir saznaje od jednog Šavijinog prijatelja, ona i Stefan su već neko vreme bili u neobaveznoj vezi, ali o tome nisu hteli da se sazna u javnosti, pa su iz tog razloga izbegavali mesta na kojima bi mogli da budu viđeni zajedno. Ipak, Nataša je odlučila da na svadbu, na koju je bila pozvana, ode s Karićem kao svojim pratiocem, i to zato što je to bilo veselje koje su pravili javnosti nepoznati ljudi.

foto: Kurir/Privatna arhiva, Printscreen/Instagram

Da su njih dvoje bili zajedno na veselju, verovatno se i ne bi saznalo da nije došlo do ovog užasnog prebijanja. Naime, starleta je brutalno pretučena, a za to zversko delo osumnjičen je bivši zadrugar, koji je pobegao s mesta incidenta i do zaključenja ovog broja policija nije mogla da mu uđe u trag, niti se on njima javio.

Kako je Šavija jutro nakon prebijanja ispričala za Kurir, incident se dogodio ispred toaleta. Karić ju je, navodno, dva puta jako počupao za kosu, nakon čega su joj otpali pramenovi, a onda ju je i pesnicom udario posred lica. Ona je završila u bolnici sa zatvorenim okom, podlivima i polomljenom jagodičnom kosti.

foto: Printscreen

Prema rečima našeg izvora, glavni okidač za sukob bila je navodna Stefanova ljubomora. Naime, on je sve vreme slavlja bio pod dejstvom alkohola, a napao ju je kada je u jednom trenutku primetio da se ona za stolom dopisuje s nekim dok je on igrao u sali oko pevača koji je tada uveseljavao goste. Čim se vratio za sto, on ju je verbalno napao i pitao s kim se dopisuje i šta krije od njega. Kada je odbila da mu kaže, na opšte zaprepašćenje svih, oteo joj je telefon iz ruke i bacio ga na pod, pritom je nazivajući pogrdnim imenima.

Iako se slavlje nije prekidalo zbog ove situacije, starleta je besno otrčala u deo sale gde se nalaze toaleti, gde je došlo i do fizičkog napada, koje je rezultiralo povredama, koje je i sama Nataša javno pokazala na Instagramu.

Podsetimo, Šavija je trenutno u bolnici pod konstantnim nadzorom lekara, gde je primljena s teškim povredama - prelomom kostiju lica, zbog čega joj predstoji nekoliko operacija.

foto: Kurir/Privatna arhiva

Kuriru je u izjavi otkrila kako se oseća, ali je iskoristila priliku i iz bolnice poslala jaku poruku svim ženama.

- Nova operacija zakazana je za sredu. Primam lekove za bolove, infuziju, antibiotike, tako da mogu da kažem da sada nemam bolova. U pitanju je operacija jagodične kosti, koja je polomljena - rekla je Šavija i dodala:

- Ono što mogu da garantujem jeste da ću se baviti time sve dok se pravda ne istera i nasilnik ne završi kako zakon nalaže, a znamo svi da to nije nanogica, makar imala 10 advokata! Javnost će biti obaveštena kad za to dođe vreme. Za nauk ženama da se ne plaše, ne ćute, ne povlače tužbe i ne opraštaju nasilnicama. Nisam jedna od tih, a neka ne budu ni one. Naišao je na pogrešnu kojoj će ovo da uradi - istakla je ona.

foto: Kurir/Privatna arhiva, ATAImages

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Kurir.rs/E.K.

Bonus video:

00:13 Nataša Šavija izjava iz bolnice