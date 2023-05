OVAKO JE SVE POČELO IZMEĐU ŠA I LEPE VANJE! Reper zaronio u čašu kod njenih prijatelja, a dve godine kasnije joj poslao PORUKU

Bivši zadrugar i reper Nenad Aleksić Ša iznenadio je javnost kad je na svoj rođendan priznao da je u srećnoj vezi sa Vanjom, a onda samo dan nakon toga još više šokirao kad je na društvenoj mreži Instagram podelio da su se njih dvoje venčali.

Iako je reper određeno vreme skrivao da je srećan u ljubavi, Vanja i on sad redovno dele kako uživaju u svom zajedničkom trenutku, a sada su otkrili i detalje njihove ljubavne bajke.

foto: Printscreen Amidži šou

- Ja sam uz nju postao tiktoker, ne mogu da verujem, više nisam muzičar. Upoznali smo se pre dve godine, sad smo ušli u ozbiljniju priču. Znaš koja je to priča, Las Vegas fazon. Otišli smo kod njenih prijatelja, ušikao sam se od rakije. Bio sam se devojkom koje nisu u njenom fazonu, rekao sam da sa njom hoću da provedem ceo život i da sutra idemo u opštinu i brak. Mi se ujutru nismo probudili, ali dva-tri dana posle toga obavestili smo naše i otišli u opštinu. Njeni su bili u fazonu da nismo normalni, a moji nisu normalni, kao što ni ja nisam. Las Vegas priča. Kad je nešto suđeno, to je to. Moram da kažem da sam srećan posle ne znam koliko godina - govorio je reper u emisiji Amidži šou.

- Ja sam njega upoznala pre dve godine, on je skroz propao, bolje da ne pričam - dodala je Vanja.

foto: Printscreen Amidži šou

- Posle "Zadruge 4" šta se sve izdešavalo. Ja sam se nakon "Zadruge 6" izvinio i poslao sam joj poruku: "Ako si ljuta, izvini ako sam pogrešio", a dobio sam odgovor da nije ljuta. Osvojiop sam je - pričao je Ša.

- Zbog čega si ga zavolela? - upitao je Ognjen.

- Previše je dobar, pažljiv, poštuje me što je najbitnije. Svaki dan nam je ispunjen i konačno sam srećna - odgovorila je Vanja.

foto: Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, Nenad je nakon turbulentnog odnosa sa Tarom Simov uplovio u novi odnos, a devojku je često pozdravljao u "Zadruzi 6", da bi nekoliko dana po izlasku iz rijalitija javno priznao da su njih dvoje raskinuli, a razlog za ovo nije otkrio:

- Možda nisu spremne da se vezuju na neku ozbiljnu priču. Ne znam pravi razlog zbog kojeg me je ostavila. Bio sam tamo savršen u rijalitiju, ponašao sam se super. Rekla mi je: ''Bio si idealan, ali ja ne mogu više...'' Samo sam pustio da ode, ne znam pravi razlog. Nikad nisam bio bolji i finiji. Žao mi je, ali tako je. Idemo dalje. Nasmejao sam se kad mi je navela neke razloge. Znam da nisam uradio ništa loše. Možda sam previše dobar, mislim da je to greška. Svako bira svoj put.

Kurir.rs

Bonus video:

00:15 Oženio se Nenad Aleksić Ša