Izgradnja Nacionalnog stadiona u beogradskoj opštini Surčin počinje danas, a polaganju kamena temeljca prisustvovaće predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Nacionalni fudbalski stadion imaće oko 52.000 sedišta i biće izgrađen po svim UEFA standardima. Stadion će se graditi po arhitektonskom rešenju Marka Fenvika, španskog arthitekte, koji je i autor projekta Savskog trga.

foto: Kurir TV

Predsednik Vučić je u obraćanju iz Predsedništva Srbije ocenio da će stadion biti jedan od tri najlepša stadiona u Evropi. Poručio je da se stadion gradi da bi roditelji mogli da dovedu decu, a deke i bake unuke da uživaju, da vide da Srbija može da se poredi sa najrazvijenijim zemljama Evrope i sveta i da mogu da provode vreme u sportskim aktivnostima i razonodi.

U okviru čitavog kompleksa biće izgrađeni tržni centar, fudbalska akademija, a moguće i muzej Fudbalskog saveza Srbije.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su pričali iz ugla ekonomije o ovom projektu bili su prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment i Vladimir Vasić, ekonomski stručnjak.

Rabrenović je istakao značaj stadiona, pa je rekao da je to ogledalo stabilizacije do koje je naša zemlja došla:

02:51 OVO DAJE DODATNI STIMULANS EKONOMIJI, DOPRINOSI BOLJEM ŽIVOTU GRAĐANA Ekonomisti o benefitima izgradnje Nacionalnog stadiona

- Pre svega, izgradnja takvog stadiona pokazuje da Srbije više nije zemlja na kolenima, u bankrotu. Dakle, u poslednjih deset godine je došlo do stabilizacije i razvoja, a Srbija sada može da razmišlja i da sprovodi najambicioznije građevinske i druge poduhvate, uprkos složenom ambijentu u kojem živimo i poslujemo. Rekao bih da je Nacionalni stadion simbol dalje modernizacije i napretka naše zemlje i on pokazuje ambicije naše zemlja prema evropskim standardima. Takođe, on će uposliti veliku građevinsku, domaću operativu i otvoriće prostor za dalje turističke potencijale. Tako da, on će podstaći i aktivniji život naših građana, unaprediće sportsku kulturu, doprineće zdravlju i zajedništvu nacije. Brojni benefiti su tu, a stadion je zaista nešto što ostaje za generacije koje dolaze i potpuno ćemo se drugačiji osećati uz taj građevinski poduhvat.

Vasić se osvrnuo na celokupan plan i značaj Expo 2027, ali se osvrnuo i na blagodati stadiona:

- Obično su takvi veliki projekti dodatni zamajac našoj privredi. Uloga države, u određenim slučajevima, i jeste da inicira tražnju, odnosno da pokrene neke velike projekte poput ovog, ali i poput mostova, puteva, brana... Uticaj je veliki na građevinsku industriju, a toliko drugih delatnosti je povezano sa građevinom, naravno i mali mikro segmenti, pa će mala i srednja preduzeća sigurno naći svoju ulogu u opremanju takvih objekata. Sve zajedno, ovo daje dodatni stimulans u rastu ekonomije, a suština toga i jeste da se doprinese boljem život građana.

Kurir.rs

