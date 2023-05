Pevač narodne muzike Acko Nezirović i jedan od ovogodišnjih favorita na pesmi za evroviziju, Princ od Vranje gostovali su kod Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije kada Nezrović saošto ekskluzivnu vest!

Najpre se povela priča o snimanju filma o Džeju Ramadanovskom sa kojim je Nezirović bio veoma blizak.

foto: Kurir televizija

- Nisam ispratio informacije vezane za snimanje filma, osim što znam, da će ga ako sam dobro razumeo mali Husa da ga glumi i da će film da se završi sa početkom njegove karijere koncertom na sajmu - rekao je Acko, a onda je podelio veliku radosnu vest:

- Evo baš 20. maja mu se udaje ćerka Marija! Biće svadba i biće mi drago da idem jer mi je Džej bio brat i znam kako bi on to napravio. I Anina svadba kad je bila, njegove druge ćerke, on je hteo da pozove pola Evrope. Džeja su svi voleli. Želim joj da bude srećna i da ima puno dece i da se vole. Prekrasne su i Ana i Marija.

00:55 UDAJE SE DŽEJEVA ĆERKA! Acko Nezirović: Biće velika svadba, a mogu misliti šta bi bilo da je on tu HTEO JE DA POZOVE POLA EVROPE!

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud