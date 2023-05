"VILICA MI SE KOČI, KRVARIM, HVATAJU ME PANIKA I STRAH"! Šavija se oglasila iz bolnice za KURIR: Treba mi pomoć, plašim se!

Nataša Šavija nalazi se u KC Vojvodina gde čeka operaciju koja bi trebala da se desi sutra.

Starleta se sada oglasila za Kurir pa otkrila kako je dva dnaa nakon stravičnog incidenta koji joj se dogodio:

- Iskreno, osećam se sve gore,i fizički i psihički kako vreme prolazi,ja osećam sve jače bolove, leva strana vilice se sve vise koči, jedva pričam i jedem, krvarim iz nosa..prvo me je drzao bes,a sad kako shvatam ozbiljnost situacije, hvata me panika i strah, jer je on još na slobodi, kao i ishod operacije, da li će se lice vratiti na staro, kako će i koliko trajati postoperativni tok, da li će trebati još neka operacija i kako će se to završiti - rekla nam je Nataša Šavija i dodala:

- Kako se slegla situacija, meni je psihički sve gore, prolazi mi taj osećaj prebijanja kroz glavu stalno i mislim da i kad se ovo završi, da ću tek onda imati veći strah i paranoju. Potrazila sam i pomoć psihijatra ovde u bolnici, zapravo, tek sad razumem te zene, žrtve nasilja i koliko ovo utera strah u kosti. Sigurno ću čim izađem potražiti stručnu psihijatrijsku pomoć i ne verujem da ću neko vreme uopšte izlaziti iz kuće, pogotovo dok se zločinac ne privede pravdi.

Ona dodaje da joj najteže pada agonija kroz koju prolazi njena porodica.

- Odmah su prekinuli godišnji odmor i vratili se, van sebe su zbog svega od kako su saznali šta mi se dogodilo. Posete su zabranjenje i jako im je teško zbog toga što ne mogu da me vide i budu uz mene bar na kratko. Danas su dolazili pod prozor, dozivali me, ali prosto nisam mogla da se pojavim, jer bi me to potpuno slomilo.

Podsetimo, Šavija se i ranije danas oglasila za Kurir:

- Ono što mogu da garantujem da ću se baviti time sve dok se pravda ne istera i nasilnik ne završi kako zakon nalaže, a znamo svi da to nije nanogica, makar imala 10 advokata! Javnost će biti obaveštena kad za to dođe vreme. Za nauk ženama da se ne plaše, ne ćute, ne povlače tužbe i ne opraštaju nasilnicama. Ja nisam jedna od tih, a neka ne budu ni one. Naišao je na pogrešnu kojoj će ovo da uradi - rekla je Nataša za Kurir.

