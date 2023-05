NOVE STRAVIČNE SLIKE NATAŠE ŠAVIJE IZ BOLNIČKOG KREVETA! Evo kako sada izgleda nakon brutalnog prebijanja, pidžama mokra od SUZA!

Nataša Šavija nakon brutalnog nasilja koje je doživela pre dva dana, oglasila se više puta za medije i pričala o tome kako se oseća nakon nasilja. Sada je Kurir došao u posed novim fotografijama kako starleta izgleda 48 sati nakon brutalnog prebijanja.

foto: Privatna arhiva

U redakciji Kurira stigle su slike iz bolničke postelje, a na slikama se može videti da od bolova i straha šta će biti sa njenim licem ne prestaje da plače, pa joj je pidžama sva mokra od suza.

foto: Privatna arhiva

Podsetimo, ona se oglasila za Kurir i ispričala kako se sada oseća:

- Iskreno, osećam se sve gore,i fizički i psihički kako vreme prolazi,ja osećam sve jače bolove, leva strana vilice se sve vise koči, jedva pričam i jedem, krvarim iz nosa..prvo me je drzao bes,a sad kako shvatam ozbiljnost situacije, hvata me panika i strah, jer je on još na slobodi, kao i ishod operacije, da li će se lice vratiti na staro, kako će i koliko trajati postoperativni tok, da li će trebati još neka operacija i kako će se to završiti - rekla nam je Nataša Šavija i dodala:

- Kako se slegla situacija, meni je psihički sve gore, prolazi mi taj osećaj prebijanja kroz glavu stalno i mislim da i kad se ovo završi, da ću tek onda imati veći strah i paranoju. Potrazila sam i pomoć psihijatra ovde u bolnici, zapravo, tek sad razumem te zene, žrtve nasilja i koliko ovo utera strah u kosti. Sigurno ću čim izađem potražiti stručnu psihijatrijsku pomoć i ne verujem da ću neko vreme uopšte izlaziti iz kuće, pogotovo dok se zločinac ne privede pravdi.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

