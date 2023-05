OGLASILA SE KARIĆEVA MAĆEHA! Kristina jasnom porukom svima stavila do znanja da li PODRŽAVA Stefana!

Bivši zadrugar Stefan Karić se predao policiji u PU Sremska Mitrovica, kao glavni osumnjičeni za prebijanje starlete Nataše Šavije. Po rečima njegovog advokata Gorana Karadarevića, on je zadržan u pritvoru i preti mu kazna do 5 godina.

- Stefan je zadržan 48 sati, nije bežao jer on nije ni dobio poziv. Posle 48 sati dolazi pred tužioca. Sutra ili prekosutra biće izveden pred tužioca gde će dati izjavi. Videćemo ishod. Teške telesne povrede su, a ako se dokaže da je kriv, kazna zatvora je od šest meseci do pet godina. On se oseća dobro. Spreman je na proces - rekao je advokat u izjavi za Kurir.

Stefanov otac Osman se oglasio na društvenoj mreži Instagram i pružio mu podršku, a nešto kasnije glasila se i Stefanova maćeha Kristina.

Kristina je podelila istu fotografiju, ali bez teksta, a Stefanu je podršku pružila tako što je stavila animirano srce preko njegovog tela.

Inače, pretuče Šavija se operisala i oglasila nakon operacije, te istakla da joj je drago da kriminalac više nije na slobodi.

