"NIJE PLAKAO PRED SUDIJOM" Advokat Stefana Karića otkrio detalje saslušanja i izneo šok informaciju: Sve vreme je bio kod kuće!

Bivši zadrugar Stefan Karić nakon tri dana bekstva javio se u policiju u Sremskoj Mitrovici nakon što ga je Nataša Šavija optužila da ju je krvnički pretukao u noći između 30. aprila i 1. maja.

Prema rečima njegovog advokata, Natašine povrede zapravo nisu toliko strašne, već da zbog podliva sve to izgleda mnogo strašnije.

- Iako je potvrđeno da se radi o teškim telesnim povredama, Nataša više izgleda strašno zbog modrih podliva nego što zapravo jeste. Pošto neće biti veštačenja, tražio sam da vidim lekarski izveštaj u kom piše da je Šavijino stanje bilo na granici između lakih i teških telesnih povreda - kaže advokat na početku i otkriva kako se Stefan osećao nakon što mu je određen pritvor.

- Dečko nije kriminalac, pa je za njega sve ovo novo. Nije plakao pred sudijom, ali nije bio ni opušten, jer mu nije svejedno. Policija radi na slučaju, utvrdiće da li restoran u kom je bila svadba ima kamera i da li su zabeležile incident. Ali, od svega što se desilo, nama najviše smeta što kruže priče da je Stefan pobegao sa lica mesta i navodno se skrivao. To nije tačno, pa posle svake tuče svi odu kući, ne čekaju policiju da dođe. Tako je i Stefan otišao kući. Pošto ga policija nije zatekla na svadbi, raspisala je poternicu za njim. A on je sve vreme bio kod kuće, ali ga tamo niko nije tražio.

S obzirom na to da je Karić 2018. godine služio kaznu od šest meseci kućnog pritvora zbog nošenja oružja bez dozvole, advokat je otkrio da li je to otežavajuća okolnost za njega.

- Prema odredbama zakona, posle tri godine se briše osuda iz dosijea, a on je nanogicu nosio pre pet godina. Međutim, prekjuče sam saznao da policija to nije uradila, pa će, nažalost, sudija i to uzeti u obzir. Iako sam odmah podneo zahtev za brisanje, videćemo šta će biti po tom pitanju - završava Karadarević.

